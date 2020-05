‘SC Heerenveen verlangt minstens het dubbele van geboden zeven miljoen’

Een Chinese club heeft zich anderhalve week geleden concreet bij sc Heerenveen gemeld voor Chidera Ejuke, zo meldt Voetbal International woensdagmiddag. De niet bij naam genoemde gegadigde uit het Verre Oosten had een bedrag van zeven miljoen euro in gedachten voor de 22-jarige aanvaller, maar zal er nog een flinke schep bovenop moeten doen.

Het weekblad meldt op basis van ‘verschillende Chinese bronnen’ dat het bod opzij is geschoven door de Friezen. Heerenveen zou minstens het dubbele wensen te ontvangen voor de linksbuiten, die een jaar geleden voor twee miljoen werd overgenomen van het Noorse Vaalerenga.

Technisch manager Gerry Hamstra wekte eerder deze week nog de indruk dat er niets concreets speelde rondom Ejuke, wat dus wordt tegengesproken door de berichtgeving van woensdag. Het bod uit China komt voor Heerenveen hoe dan ook op een welkom moment, aangezien algemeen directeur Cees Roozemond onlangs liet weten een reorganisatie niet uit te sluiten vanwege de door de coronacrisis ingegeven financiële problemen bij de club.

Heerenveen kan zodoende in een jaar tijd dus een flinke winst maken op Ejuke, die in het afgelopen seizoen in 25 competitieduels goed was voor 9 doelpunten en 4 assists. Naast de Nigeriaan worden ook Joey Veerman en Mitchell van Bergen gelinkt aan een vertrek uit het Abe Lenstra Stadion. Eerstgenoemde is in beeld bij Feyenoord, terwijl Zenit Sint-Petersburg een van de gegadigden is voor Van Bergen.