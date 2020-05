PSV neemt na 164 speelminuten afscheid van Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay keerde vorig jaar zomer na een afwezigheid van acht jaar terug bij PSV. Een groot succes is de rentree van de routinier echter niet geworden, aangezien de middenvelder in het afgelopen seizoen niet verder is gekomen dan drie optredens in de Eredivisie en een wedstrijd in het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De samenwerking tussen PSV en de 34-jarige Afellay zal dan ook geen vervolg krijgen, zo laat de club woensdagmiddag weten via de officiële kanalen.

PSV spreekt van een ‘respectvol’ einde van de samenwerking: “We hebben Ibrahim uitgelegd wat in onze ogen zijn perspectief is en dat we denken dat dit niet past bij zijn ambities”, voegt technisch manager Jong de Jong toe. Afellay begon het seizoen onder trainer Mark van Bommel nog als aanvoerder, maar speelde door zijn minimale inbreng op het veld geen grote rol bij PSV. Tweede captain Denzel Dumfries droeg de aanvoerdersband meestal binnen de lijnen en vormde ook naar buiten toe het gezicht van de selectie.

De tweede periode van Afellay bij PSV blijft zodoende beperkt tot 164 minuten op het veld, verspreid over een klein uur tegen GVVV in de beker, invalbeurten tegen Fortuna Sittard en PEC Zwolle en 75 minuten als basisspeler tegen FC Twente in de Eredivisie. Afellay eindigde zijn dienstverband bij de Eindhovenaren met twee keer geel tegen de Tukkers.

“Omdat we zo ontzettend veel respect hebben voor zijn loopbaan én de manier waarop hij zich na zijn terugkeer heeft gepresenteerd, zijn dat moeilijke gesprekken”, gaat De Jong verder. “We gaan echter goed uit elkaar en we rekenen erop dat het afscheid tijdelijk is. Ibi is en blijft een echte PSV’er. Qua voetbal zit zijn tijd bij PSV er nu op, maar onze deur staat altijd voor hem open”, doelt De Jong op een eventuele rol in de jeugdopleiding.

De 53-voudig international van het Nederlands elftal hoopt zelf zijn loopbaan als voetballer elders nog een vervolg te kunnen geven: “Ik ben van mening dat mijn loopbaan er nog niet op zit, dat ik op een goed niveau nog van waarde kan zijn. Ik voel me sinds de winterstop pas echt honderd procent fit. De komende weken ga ik gebruiken om te bepalen of ik bij een andere club nog voor mijn kans wil gaan.”