‘Juventus moet transfertarget doorstrepen na duidelijk ’nee‘ vanuit Barcelona’

Arthur Melo heeft Juventus te kennen gegeven dat een transfer deze zomer niet tot de mogelijkheden behoort. De vader van de Barcelona-middenvelder, die zijn belangen behartigt op zakelijk gebied, heeft dat volgens Mundo Deportivo zondag laten weten aan Fabio Paratici, technisch directeur van La Vecchia Signora. Juventus werd hartelijk bedankt voor de getoonde interesse, maar een deal zal niet worden gesloten, zo klinkt het.

Technisch directeur Éric Abidal en diens assistent Ramón Planes kregen het nieuws over het afzeggen van Juventus naar verluidt maandag te horen van Arthur, die zijn vader en broer daarvoor had meegenomen naar het trainingscomplex van Barcelona. Tevens werd nog eens benadrukt dat de focus van de 23-jarige middenvelder, wiens contract in het Camp Nou doorloopt tot medio 2024, volledig op de Catalaanse grootmacht ligt. Daarnaast leefde bij de technische leiding van Barça niet de angst dat Arthur deze zomer zou vertrekken.

Frenkie de Jong weer in training: 'Geniet vooral van de rondo's'

Arthur gaf eind april via een bericht op de sociale media al een duidelijk signaal af omtrent zijn toekomst op clubniveau. "Er zal altijd sprake zijn van speculatie, maar eerlijk gezegd zijn mijn plannen duidelijk. De enige optie die mij interesseert, is doorgaan bij Barcelona. Ik ben er verder rustig onder. Ik voel me hier goed en ik wil de club en de staf bedanken voor het vertrouwen dat ik voel. Dit is een van de redenen waarom ik duidelijk wil zijn over mijn wens om hier door te gaan. De vermeende interesse van grote clubs is altijd een mooi compliment en een goed teken, maar ik denk er alleen maar aan om hier nog jaren te blijven."

Wellicht dat Barcelona en Juventus op korte termijn toch zakendoen, want volgens Mundo Deportivo staat Miralem Pjanic nog steeds op het lijstje van de Catalanen. De middenvelder zou van trainer Maurizio Sarri mogen vertrekken uit Turijn, ondanks een contract tot medio 2023. Volgens recente berichtgeving van La Gazzetta dello Sport wordt Pjanic wellicht betrokken in een ruildeal met Nélson Semedo. In dat geval maakt ook Mattia De Sciglio de overstap naar Barcelona én betaalt Juventus nog eens 25 miljoen euro.