‘Ik kwam kalm over tegen Inter, maar in de rust gaf ik over van de stress’

Dejan Kulusevski koos in januari voor een overstap naar Juventus, dat 35 miljoen euro neerlegde voor de van Parma afkomstige middenvelder. Internazionale was een klein halfjaar geleden ook nadrukkelijk in de markt voor de enkelvoudig international van Zweden, maar twijfels over de speelwijze van trainer Antonio Conte voorkwamen een verhuizing naar het Giuseppe Meazza.

"Door de tactische opzet die Conte hanteert moet je als speler op een andere manier bewegen. Daar had ik zeker wel twijfels over", verduidelijkt de pas twintigjarige Kulusevski, in de eerste helft van het seizoen een van de smaakmakers in de Serie A, in een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport. Bij Juventus-coach Maurizio Sarri had de jonge middenvelder een beter gevoel. "Hij was aardig en stelde mij daarnaast gerust. Ik wist nog hoe hij Chelsea vorig seizoen liet spelen. Mede daardoor viel de keuze uiteindelijk op Juventus."

‘Stille coup tijdens feestdagen’ resulteert in transfer van maximaal 44 miljoen

Lees artikel

Kulusevski zal zijn entree bij Juventus nooit meer vergeten. "Het was echt sensationeel, die dag in het stadion. De sfeer was echt uniek." Verschillende gevestigde namen kwamen hem al snel begroeten. "Cristiano Ronaldo zei tegen me: ‘Welkom Dejan, hoe gaat het met je? Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini waren ook erg aardig voor mij. Het was met recht een geluksmoment voor een jongen die deze spelers alleen van de televisie kende." Kulusevksi, die gelijk op huurbasis terugkeerde naar Parma, kan niet wachten om het trainingsveld van Juventus te betreden. "Ik verheug me erg op de samenwerking met Paulo Dybala, die een magische linkervoet heeft. Ik ben in ieder geval multifunctioneel inzetbaar en van plan om mijn plaats in de selectie af te dwingen."

Het is nog niet bekend wanneer de Serie A wordt hervat, maar Kulusevski wil zijn periode bij Parma sowieso op een bevredigende manier afsluiten. "Het is tot nu toe echt een buitengewoon seizoen geweest en ik wil er alles aan doen om op een zo goed mogelijke manier te eindigen." Zijn meest memorabele moment kwam vorig jaar oktober, toen Inter in het Giuseppe Meazza in bedwang werd gehouden: 2-2. "Mijn debuut in dat geweldige stadion. Ik kwam kalm over, maar in de rust moest ik overgeven van de stress. Ik zal dat 2-2 gelijkspel nooit meer vergeten." Kulusevski kwam tot dusver tot 5 treffers en 7 assists in 26 duels in het shirt van Parma.