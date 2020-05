‘Nicolás Tagliafico moet optie wegstrepen na deal van 25 miljoen’

Nicolás Tagliafico heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Ajax en de linksback wordt genoemd bij clubs als Arsenal, Chelsea, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain. De Argentijn lijkt laatstgenoemde optie nu echter uit zijn hoofd te kunnen zetten, aangezien les Parisiens volgens berichten uit Portugal al een andere kandidaat voor de positie links achterin hebben aangetrokken.

A Bola meldt woensdagmiddag dat PSG ‘in de afgelopen uren’ tot een akkoord is gekomen met FC Porto over een transfer van Alex Telles. De 27-jarige Braziliaan wordt al langer in verband gebracht met een overgang naar het Parc des Princes, maar de Franse grootmacht slaagde er vooralsnog niet in om os Dragões te verleiden tot een deal.

PSG en Porto zouden elkaar nu hebben gevonden in een transfersom van 25 miljoen euro, waarbij beide de partijen water bij de wijn hebben moeten doen. Gezien zijn afkoopclausule van veertig miljoen, wenste Porto in eerste instantie niet lager te gaan dan een transfersom van dertig miljoen, terwijl PSG vanwege zijn volgend jaar aflopende contract eigenlijk niet meer wilde betalen dan twintig. Door elkaar tegemoet te komen, lijken de twee clubs er nu echter alsnog uitgekomen te zijn.

Telles speelde voor zijn dienstverband in Portugal voor achtereenvolgens Juventude, Grêmio, Galatasaray en, op huurbasis, voor Internazionale. Porto betaalde Cim Bom vier jaar geleden zesenhalf miljoen om de vleugelverdediger in te lijven en Telles kwam sindsdien 183 keer uit voor de Portugese topclub. De verdediger werd in de afgelopen jaren genoemd bij onder meer Liverpool, Chelsea, Juventus, Real Madrid en Atlético, maar het lijkt nu dus uiteindelijk PSG te zijn dat aan het langste eind trekt.

De Fransen hebben met Juan Bernat en Mitchel Bakker momenteel twee kandidaten voor de linksbackpositie onder contract staan. Layvin Kurzawa vertrekt namelijk met een aflopende verbintenis en datzelfde geldt voor Thomas Meunier, die hoewel hij meestal op de rechterflank acteerde, ook aan de andere kant uit de voeten kan.