Ajax krijgt signaal van fans met verdubbeling ten opzichte van vorig seizoen

Van de grote onzekerheid over hoe het aankomende seizoen in de Eredivisie eruit zal zien is bij Ajax op het gebied van de seizoenkaartenverkoop momenteel weinig te merken, zo melden De Telegraaf en Ajax Life woensdagmiddag. Bijna 20.000 seizoenkaarthouders hebben er inmiddels voor gekozen om te verlengen en het einde is nog niet in zicht.

Het is voor de 41.000 seizoenkaarthouders van de Amsterdammers sinds deze week mogelijk om hun abonnement te verlengen en tot nu toe hebben 19.380 kaarthouders ervoor gekozen om te verlengen. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig seizoen na de eerste week, toen er ‘slechts’ negenduizend seizoenkaarten werden verlengd.

De seizoenkaarthouders hebben tot 1 juli om te verlengen en de verwachting is dat het aantal verlengde abonnementen nog fors zal oplopen. Met het oog op de onduidelijkheid over het aankomende seizoen, geeft Ajax de seizoenkaarthouders de mogelijkheid om voor elk duel dat zonder publiek gespeeld moet worden een-zeventiende van het aankoopbedrag terug te vragen. De prijzen voor de seizoenkaarten lopen uiteen van 250 tot 700 euro.

“Ajax wordt weleens een koude en kille club genoemd. Volkomen onterecht blijkt maar weer, want deze regeling is allesbehalve koud en kil, maar hartverwarmend”, zei directeur van Supporters Vereniging Ajax Fabian Nagtzaam hier eerder al over in gesprek met De Telegraaf. “Ik ben altijd al trots op onze club, maar nu nog eens extra. Ajax heeft het door de coronacrisis op dit moment financieel zwaar, maar zet desondanks zijn supporters met afstand op één.”