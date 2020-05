Liverpool ‘moet’ 60 miljoen betalen: ‘Zoiets heb ik nog nooit gezien’

Timo Werner staat in de nadrukkelijke belangstelling van Liverpool en de aanvaller van RB Leipzig zou zelfs al een eventuele transfer hebben besproken met manager Jürgen Klopp. Jesse Marsch, die Werner in het seizoen 2018/19 meemaakte als assistent-trainer van die Roten Bullen, is van mening dat Liverpool er deze zomer alles aan moet doen om de international van Duitsland binnen te halen.

"Werner zou een geweldige aankoop zijn voor Liverpool", voorspelt Marsch, sinds vorig jaar zomer hoofdtrainer van Red Bull Salzburg, in de Blood Red Podcast, waarin het wel en wee van de koploper in de Premier League wordt besproken. "Hij is agressief en grijpt verdedigers bij wijze van spreken altijd direct bij de keel, dat heb ik nog nooit gezien. Het maakt Werner niets uit als verdedigers hem op een bepaalde manier proberen af te stoppen. Hij vraagt gewoon weer om de bal en zet dan opnieuw een aanval in, steeds maar weer."

Marsch prijst daarnaast de veelzijdigheid van Werner. "Hij kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten en weet altijd slim de ruimte achter de verdediging te benutten. Daarnaast is hij slim, explosief, een pure afmaker en ook qua mentaliteit is het allemaal dik in orde. En hij kan als aanvaller alleen maar beter worden." De oefenmeester van Red Bull Salzburg weet echter ook dat Liverpool Werner nog niet officieel heeft gepresenteerd. "Hij is zeker niet goedkoop, maar het staat buiten kijf dat Werner een fantastische aanwinst zou zijn voor Liverpool. Hij is zelden geblesseerd, wat een groot voordeel is gezien zijn explosieve manier van spelen."

Werner is voor zestig miljoen euro op te halen, zo is bepaald in zijn tot 2023 lopende contract bij RB Leipzig. De 24-jarige spits heeft een voorkeur voor het buitenland, zo liet hij begin mei weten aan BILD. "Bayern München is een geweldige club, dat staat buiten kijf. Trainer Hansi Flick heeft bewezen dat hij een heel goede trainer is. Maar áls ik zou vertrekken bij Leipzig, dan ga ik liever naar het buitenland dan naar Bayern. De uitdaging aangaan in een nieuwe competitie trekt me meer dan een stap binnen de Bundesliga. Maar dan moet natuurlijk wel het gevoel van beide kanten goed zijn." Werner is in verschillende buitenlandse media ook gelinkt aan onder meer Real Madrid, Barcelona en Manchester United, al is het onduidelijkheid of clubs in de coronacrisis flinke bedragen willen neerleggen.