Musonda laat verbluffend filmpje van herstel zien: ‘Ik had 20 procent kans’

Charly Musonda werkt keihard aan zijn herstel, zo blijkt uit een post van de 23-jarige aanvaller op Instagram. De door Anderlecht opgeleide Belg, thans in dienst van Chelsea, werd in de afgelopen jaren tot tweemaal toe getroffen door een zware knieblessure. Voor de voormalig huurling van Vitesse gloort er echter licht aan het einde van de tunnel.

"We zijn nu zeven maanden na de operatie", zo schrijf Musonda bij een video waarop is te zien dat hij volop oefeningen aan het doen is in de sportschool. "Ik had slechts twintig procent kans om ooit weer te kunnen voetballen. Na bijna vier jaar niet fit te zijn geweest, vervolg ik mijn weg richting herstel en verlossing. Ik hoop binnen zo’n vier maanden weer op het trainingsveld te kunnen staan." Musonda geeft gelijk een boodschap mee aan zijn volgers. "Laat je dromen nooit vervliegen, hoe moeilijk ze ook te bereiken zijn. En blijf gemotiveerd."

Musonda had in februari 2018 voor het laatst een basisplaats, als huurling van Celtic. Enkele maanden later werd de aanvaller door Chelsea uitgeleend aan Vitesse. In een oefenwedstrijd in de voorbereiding op het seizoen 2018/19 raakte Musonda zwaar geblesseerd aan zijn knie, waarna een lange revalidatieperiode volgde. Hij keerde een jaar later terug bij Vitesse, maar in oktober vorig jaar liep de 23-jarige speler opnieuw een zware kwetsuur aan de knie op, waardoor gelijk een streep kon door de jaargang 2019/20. Uiteindelijk kwam Musonda tot slechts vier optredens namens Vitesse. Zijn contract bij Chelsea loopt door tot medio 2022, al is het onduidelijk wat manager Frank Lampard met hem van plan is.