BILD velt vernietigend oordeel over Favre na uitspraak in interview

Lucien Favre is het onderwerp van gesprek in de Duitse media na de 0-1 nederlaag van Borussia Dortmund tegen Bayern München van dinsdagavond. De Zwitserse hoofdtrainer gaf na afloop van de nederlaag op eigen veld een enigszins opmerkelijk interview, waardoor er in Duitsland inmiddels volop wordt gespeculeerd over dienst toekomst bij de huidige nummer twee in de Bundesliga.

In Duitse voetbalkringen is de teneur dat Dortmund met Favre aan het roer geen kandidaat is voor de landstitel, zeker nu de achterstand op koploper Bayern inmiddels is opgelopen tot zeven punten. "Dat zegt men al maanden", verzucht de ervaren oefenmeester in een reactie aan Sky Deutschland. "Ik lees geen kranten, maar ik weet hoe dat gaat. Over een paar weken zal ik er iets over zeggen. Ik blijf echter rustig, vertrouw me maar."

De cryptische woorden van Favre werden kort daarna geanalyseerd door onder meer oud-international Lothar Matthäus, die als analist aanwezig was in de studio van bovengenoemde zender. "Ik dacht meteen: Favre gaat en Niko Kovac komt." Laatstgenoemde was tot eind vorig jaar trainer van Bayern, dat na een serie teleurstellende resultaten besloot om afscheid van hem te nemen. Favre beschikt in Dortmund over een contract tot medio 2021, maar over zijn aanblijven bij BVB is grote twijfel ontstaan. Favre, die in 2018 overkwam van OGC Nice, bezorgde de club eerder dit seizoen de Duitse Supercup, maar verder werden er geen prijzen veroverd.

Matthäus liet zich ook uit over de beslissing van Favre om Jadon Sancho tegen Bayern op de bank te zetten. "Het verbaasde mij dat hij niet aan de aftrap verscheen. Ik was zeker met hem begonnen, maar de trainer heeft waarschijnlijk zijn redenen gehad om de opstelling ongewijzigd te laten. Maar ik had het elftal op een andere manier neergezet, daarin heeft Favre echt gefaald. Tegen Bayern heb je ervaring en hardheid nodig. Als Sancho in de tweede helft kan spelen, dan kan hij ook vanaf het begin spelen en in de zestigste minuut eventueel worden gewisseld. Ik begrijp deze opstelling niet." Naast Sancho namen ook de niet geheel fitte Axel Witsel en Emre Can andermaal plaats op de bank bij Dortmund.

De kritiek van Matthäus op de speelwijze viel niet goed bij Favre. "Het is makkelijk praten na afloop van een wedstrijd. We hebben duidelijk kunnen zien dat Can een paar dagen nodig had. Hij heeft pas één keer met de groep meegetraind en alleen tegen VfL Wolfsburg gespeeld, toen Mats Hummels moest worden gewisseld." Ook het passeren van Sancho heeft een reden. "Ik ken Jadon. We moeten oppassen dat hij niet weer geblesseerd raakt. Hij kan meer dan een helft spelen, maar de negentig minuten vol maken wordt moeilijk."

Naast Matthäus is ook BILD erg kritisch op de werkwijze van Favre, die zich volgens de Duitse krant al heeft verzoend met het definitief afhaken in de strijd om de landstitel. "Favre is gewoon geen kampioenstrainer", zo klinkt het. "Te afwachtend, onzeker, emotieloos en ontredderd. Te veel analyseren en te weinig focus op aanvallend voetbal. Als het moeilijk wordt, dan is Favre de eerste die afhaakt. Dat gebeurde bij Hertha en Borussia Mönchengladbach al, nu ook bij Dortmund? Zijn uitspraken betekenen maar een ding: hij heeft de handdoek al gegooid."