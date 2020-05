AZ-bestuur onder vuur na ‘luizenstreek’: ‘Bizar dat Eenhoorn zoiets uithaalt’

Barry van Galen heeft geen goed woord over voor de actie van AZ om achter de rug van Ajax en de KNVB om bij de UEFA te proberen om het Champions League-ticket van de Amsterdammers in te pikken. De procedure die de Alkmaarders in gang zetten had geen succes. Van Galen, die tussen 1997 en 2006 het shirt van AZ droeg, snapt niet dat de clubleiding de poging heeft gewaagd.

De KNVB besloot bij de beëindiging van het seizoen door de coronacrisis om de ranglijst zoals hij was te gebruiken als eindstand voor de verdeling van Europese tickets. Ajax en AZ hebben evenveel punten (56), maar de ploeg van trainer Erik ten Hag heeft een beter doelsaldo en dus eindigen de Alkmaarders op de tweede plaats. Als gevolg heeft Ajax een gunstiger Champions League-ticket dan AZ, dat een extra voorronde zal moeten spelen op weg naar de groepsfase. De clubleiding van AZ had dit liever anders gezien en klopte daarom aan bij de Europese voetbalbond, zonder succes.

“Zoiets stiekems doe je niet, dít is heel slecht voor de club”, aldus de oud-voetballer in gesprek met De Telegraaf. Naar eigen zeggen viel Van Galen, die zijn taken als scout van AZ in april neerlegde, bijna van zijn stoel toen hij het nieuws vernam. “Het is bizar dat Robert Eenhoorn (algemeen directeur, red.) zoiets uithaalt. Het is gewoon een luizenstreek.”

Van Galen snapt niet dat AZ heeft geprobeerd om de eerste plaats van Ajax via de UEFA over te nemen. “Als je met de andere clubs de afgelopen dagen zo’n close contact hebt, dan ga je niet zoiets stiekems doen. Dat doe je gewoon niet. Zég het dan gewoon”, aldus Van Galen. “Je kan het proberen. Aan de andere kant: de regels zijn toch duidelijk in Nederland? Waarom probeer je het dan? Het heeft geen enkele zin.”

De manier waarop AZ heeft gehandeld stuit Van Galen tegen de borst. “Ach, het verbaast me niks dat dit is gebeurd. Maar laat ik verder maar mijn mond houden. Nou ja, één ding wil ik eraan toevoegen: dit is niet goed voor de club en past ook helemaal niet bij AZ.”