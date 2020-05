Jansen ontvouwt plannen Feyenoord: ‘Daar ga ik niet over liegen’

Het Algemeen Dagblad bevestigt woensdag dat Dirk Kuyt in 2021 de nieuwe trainer van Feyenoord moet worden. Valentijn Driessen van De Telegraaf bracht dit nieuws maandag naar buiten bij Veronica Inside en alles wijst erop dat Dick Advocaat opgevolgd gaat worden door de oud-voetballer van onder meer Liverpool en Fenerbahçe. In De Kuip wil men dat de voorbereidingen in alle stilte verlopen, maar tot op heden lukt dat niet.

Volgens de krant is het voor Advocaat niet ideaal dat nu al naar buiten is gekomen dat Kuyt zijn opvolger gaat worden. “In het voetbal is er een wetmatigheid die luidt: als bekend is wie de opvolger van de huidige trainer is, doet dat ook iets met de autoriteit van die trainer. Zijn gezag neemt dan vaak zienderogen af. Nu heeft Feyenoord de mazzel dat Advocaat een ervaren coach is die het waarschijnlijk nooit zover zal laten komen dat spelers zich anders gaan opstellen tegenover hem”, zo klinkt het.

De technische staf van Kuyt zal verder moeten bestaan uit Henrik Larsson, John de Wolf en Alfons Groenendijk. Dit is nog niet officieel naar buiten gebracht, maar ingewijden bevestigen tegenover het dagblad dat Feyenoord zeer serieus werkt aan deze constructie. Rob Jansen, zaakwaarnemer van Kuyt, zegt er niet over te willen liegen: “De toekomstplannen rond Dirk Kuyt zelf bij Feyenoord lagen al langer op straat”, bevestigt hij. “John de Wolf heeft recent bijgetekend en hij heeft dus een doorlopend contract. En de namen van Fons Groenendijk en Henrik Larsson zijn inderdaad ook gevallen in De Kuip.”

“Iemand heeft waarschijnlijk zijn mond voorbij gepraat en dus ligt dit zomaar allemaal op straat”, vervolgt de 64-jarige belangenbehartiger. “Het is allemaal nog prematuur, er is echt helemaal niets in kannen en kruiken. Dus de presentatie van de volgende staf zou ik dit zeker niet willen noemen, maar dat er op die manier over wordt nagedacht, daar ga ik niet over liegen.” Jansen is niet alleen de belangenbehartiger van Kuyt, maar ook van de clubloze trainers Larsson en Groenendijk. “Ik vind dan ook weinig mis met deze staf”, zegt hij met een knipoog.

Johan Derksen sprak zijn bedenkingen uit over de invloed die Jansen heeft bij Feyenoord. “Het is ongezond dat Rob Jansen de technische staf bij Feyenoord bepaalt”, zei hij bij Veronica Inside. Jansen daarover: “Ja, ik begeleid die jongens, op De Wolf na. Maar ik doe toch ook de zaken voor Dick Advocaat en Cor Pot? Dat plan heeft bij Feyenoord bijzonder goed uitgepakt, maar dan hoor ik niemand zeggen dat ik ze begeleid. Mensen zouden puur moeten kijken naar de kwaliteit en niet naar wie hun zaakwaarnemer is, denk ik.”