Joshua Kimmich schrijft geschiedenis met imposant record in Dortmund

Met een prachtig doelpunt besliste Joshua Kimmich dinsdagavond de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München. De als verdedigende middenvelder opererende matchwinner verschalkte Roman Bürki met een knappe lob van buiten het strafschopgebied en maakte daarmee het enige doelpunt van de wedstrijd. Dat was echter niet zijn enige indrukwekkende wapenfeit, zo meldt Opta na de wedstrijd.

Uit de wedstrijdcijfers blijkt dat Kimmich in het Signal Iduna Park 13,73 kilometer heeft afgelegd. Het is een recordafstand voor een speler van Bayern sinds het statistiekenbureau de cijfers bijhoudt, vanaf het seizoen 2013/14. Kimmich was ook de speler met de meeste balcontacten namens Bayern (104); alleen Achraf Hakimi van Borussia Dortmund toucheerde het leer vaker (118 keer). Kimmich stuurde de meeste passes van iedereen op het veld, 81 stuks, en van die passes kwamen er 72 aan op de plaats van bestemming. Bovendien was er niemand die zijn totaal van zes voorzetten evenaarde.

Via de officiële kanalen van Bayern reageert Kimmich kort op het doelpunt dat hij maakte. Borussia Dortmund probeerde Bayern enkele minuten voor de pauze de weg naar het zestienmetergebied te versperren, maar werd verrast door de keuze van Kimmich om buiten de zestien voor een lob te kiezen. Hij kreeg de bal voor de voeten nadat Borussia Dortmund die niet wegkreeg, en plaatste de bal over Roman Bürki. De keeper van Borussia Dortmund stond niet goed gepositioneerd en kreeg uiteindelijk slechts zijn vingertoppen tegen het leer

"Voor de wedstrijd kregen we te horen dat Bürki vaak voor zijn lijn staat", legt Kimmich uit. "Dit was het beste doelpunt uit mijn carrière. Het was enorm belangrijk." Ploeggenoot Manuel Neuer is eveneens dolblij. "Dit was een heel belangrijke overwinning voor ons." Bayern slaat dankzij de overwinning een gat van zeven punten met naaste belager BVB, terwijl de voorsprong bij een nederlaag geslonken zou zijn tot één punt. Woensdag kan RB Leipzig op gelijke hoogte komen met Borussia Dortmund, door thuis te winnen van Hertha BSC.