Kluivert, Totti en Nainggolan geschokt door overlijden van jong talent (21)

Joseph Bouasse is zondagavond in Rome aan de gevolgen van een hartstilstand overleden, zo heeft AS Roma naar buiten gebracht. De middenvelder uit Kameroen, die enige tijd bij de Romeinse club actief was, werd slechts 21 jaar oud. De bedroefde reacties uit de voetbalwereld stromen binnen. Onder meer Justin Kluivert, Radja Nainggolan en Antonio Rüdiger hebben inmiddels hun medeleven betuigd met de nabestaanden in posts op de sociale media.

"Mijn kleine (grote) broer", zo opent Nainggolan zijn bericht op Instagram. "Ik kan het nieuws over jouw overlijden nauwelijks geloven. Je bent veel te jong heengegaan. Mijn gedachten gaan uit naar jouw familie en vrienden." Onder meer voormalig Roma-spelers Francesco Totti en Miralem Pjanic reageren met bedroefde emoji’s op de mededeling van Nainggolan. "Vreselijk nieuws, ik ben helemaal van slag", zo schrijft Chelsea-verdediger Rüdiger, die een verleden heeft bij AS Roma, bij een foto van hemzelf en Bouasse. "Een jong talent, te snel uit ons midden gehaald. Ik wil de gehele familie van harte condoleren."

AS Roma staat uitgebreid stil bij het overlijden van de voormalig jeugdspeler. "Wij zijn diep geschokt door het veel te vroege overlijden van Joseph Bouasse Perfection, die in onze jeugdopleiding heeft gespeeld. Onze gedachten zijn met iedereen die hem lief heeft gehad." Op de post van AS Roma reageren onder meer Kluivert en Edin Dzeko met ontzetting. Vicenza, dat Bouasse een periode huurde van AS Roma, brengt ook een ode aan Bouasse. "Iemand die verschillende tegenslagen heeft overwonnen in zijn leeftijd. De mensen in Vicenza die hem hebben gekend zullen zijn gulle lach en opbeurende persoonlijkheid nooit vergeten. Wij voelen de pijn van zijn overlijden ook enorm en wensen zijn nabestaanden veel kracht toe."

Bouasse verliet Kameroen al op zestienjarige leeftijd, met als doel om zijn dromen in Italië te verwezenlijken. Volgens ESPN wist een mensensmokkelaar, die een leven als profvoetballer in het vooruitzicht stelde, hem in 2015 naar Europa te brengen, om de middenvelder vervolgens achter te laten bij het treinstation van Rome. Bouasse liet zich echter niet uit het veld slaan en sloot zich aan bij amateurclub Liberi Nantes, dat in zijn geheel bestaat uit asielzoekers en vluchtelingen. De jonge Afrikaan werd al snel opgemerkt door scouts van AS Roma.

Toenmalig hoofdtrainer Luciano Spalletti liet Bouasse al snel meetrainen met het eerste elftal, waar onder meer clubiconen Totti en Daniele De Rossi nog deel van uitmaakten. De middenvelder uit Kameroen kwam in totaal tot elf wedstrijden in AS Roma Onder-19, al bleven speelminuten in de hoofdmacht uit. In 2017 werd Bouasse uitgeleend aan Vicenza, maar de verhuurperiode aldaar bleef beperkt tot een optreden. AS Roma besloot in 2018 om diens aflopende contract niet te verlengen. Pas begin dit jaar wist hij in het Roemeense Universitatea Cluj een nieuwe club te vinden. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en het stilleggen van de competitie bleef speeltijd in Oost-Europa echter uit.