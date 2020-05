Bayern zet reuzenstap dankzij wonderschoon doelpunt Kimmich

Bayern München heeft dinsdag een reuzenstap gezet richting prolongatie van de landstitel in Duitsland. De koploper won met 0-1 op bezoek bij nummer twee Borussia Dortmund, na een prachtige treffer van Joshua Kimmich in de slotfase van de eerste helft. Bayern slaat dankzij de overwinning een gat van zeven punten met BVB, terwijl de voorsprong bij een nederlaag geslonken zou zijn tot één punt. Woensdag kan RB Leipzig op gelijke hoogte komen met Borussia Dortmund, door thuis te winnen van Hertha BSC.

Borussia Dortmund startte met dezelfde elf namen als zaterdag tegen VfL Wolfsburg (0-2 winst), wat betekende dat Jadon Sancho voor de derde wedstrijd op rij op de bank begon. Aan het begin van de tweede helft maakte Sancho echter zijn opwachting als invaller. Zijn entree had alles te maken met de tussenstand bij rust: Bayern leidde met 0-1 dankzij een wonderschone treffer van Kimmich. Borussia Dortmund probeerde Bayern de weg naar het zestienmetergebied te versperren, maar werd verrast door de keuze van Kimmich om buiten de zestien voor een lob te kiezen. De middenvelder kreeg de bal voor de voeten nadat Borussia Dortmund die niet wegkreeg, en plaatste de bal over Roman Bürki.

De keeper van Borussia Dortmund stond niet goed gepositioneerd en kreeg uiteindelijk slechts zijn vingertoppen tegen het leer. Het doelpunt was een gevolg van een late opleving van Bayern in de eerste helft. In de eerste 35 minuten van het duel deed Borussia Dortmund niet veel onder voor de bezoekers, ondanks dat de meeste kansen voor de ploeg van Hansi Flick waren. In de negentiende minuut, negen minuten nadat een doelpunt van Borussia Dortmund ongeldig werd verklaard wegens buitenspel, was Serge Gnabry bijzonder dicht bij de 0-1. De aanvaller werd bereikt door Kingsley Coman, stond volledig vrij in het strafschopgebied en passeerde Bürki met zijn schuiver. Vlak voor de lijn kreeg Lukasz Piszczek de bal weg.

Halverwege het eerste bedrijf probeerde Coman het zelf na een rappe aanval, maar hij trof Bürki op zijn pad. Borussia Dortmund was vaak te vinden op de vijandelijke helft, maar richtte weinig uit wanneer het eenmaal gearriveerd was. Julian Brandt was niet gelukkig met zijn voorzetten; Erling Braut Haaland verloor een cruciaal kopduel van David Alaba. In de tweede helft was Haaland wel dicht bij een doelpunt. Vanuit het strafschopgebied vuurde hij hard en laag richting de verre hoek, maar zijn schot werd getorpedeerd door Jérôme Boateng. De verdediger lag al op de grond, draaide zich om en blokkeerde de bal met de elleboog. Desondanks leverde het Borussia Dortmund geen penalty op en de thuisploeg protesteerde niet tegen dat besluit.

Het was een van de spaarzame serieuze doelpogingen die vanbinnen het strafschopgebied werd afgevuurd. In de gehele wedstrijd speelden afstandsschoten een prominente rol, met name pogingen van net buiten het zestienmetergebied. Zo knalde Mahmoud Dahoud tien minuten voor tijd snoeihard richting het doel van Manuel Neuer; de alerte keeper kreeg zijn hand nog net tegen de bal. Aan de overzijde zag Robert Lewandowski een poging via het been van Mats Hummels tegen de linkerpaal belanden. Bayern hield de voorsprong zonder al te veel moeite vast en zette een enorme stap richting een nieuwe landstitel, met nog zes duels te gaan.