Nagenoeg onzichtbare Erling Braut Haaland strompelt van het veld in kraker

Erling Braut Haaland is dinsdagavond geblesseerd uitgevallen in de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München. In de tweede helft liep de spits enkele minuten strompelend over het veld, alvorens trainer Lucien Favre besloot om de Noor te vervangen door Giovanni Reyna. Het leek erop dat Haaland last had van een spierblessure.

Veel ogen waren tijdens de wedstrijd gericht op Haaland, die tien doelpunten maakte in evenzoveel competitieduels, Hij was echter grotendeels onzichtbaar in de topper. Pas tien minuten voor zijn wisselbeurt was hij voor het eerst echt gevaarlijk. Vanuit het strafschopgebied vuurde hij hard en laag richting de verre hoek, maar zijn schot werd getorpedeerd door Jérôme Boateng. De verdediger lag al op de grond, draaide zich om en blokkeerde de bal met de elleboog. Het leverde Borussia Dortmund, bij een 0-1 achterstand, geen penalty op.

Het was niet duidelijk wanneer Haaland zijn blessure opliep. Nadat hij werd gewisseld, liep hij strompelend achter het doel richting de dug-out. Daarbij voelde hij aan zijn knie. Zijn vervanger, Reyna, maakte voor de tiende keer dit seizoen zijn opwachting als invaller. Hij is met zijn 17 jaar, 6 maanden en 13 dagen de op twee na jongste speler ooit die tien duels achter zijn naam heeft in de Bundesliga. Na de komst van Reyna voerde Favre nog een aanvallende wissel door, met het inbrengen van Mario Götze voor Lukasz Piszczek.