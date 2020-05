Kijkers verrast door uitkomst van experiment met stadiongeluiden

Kijkers van FOX Sports reageren overwegend enthousiast op het experiment van de zender om stadiongeluiden te laten horen tijdens de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Hoewel de tribunes van het Signal Iduna Park leeg zijn, klinkt op FOX Sports 1 'gewoon' gezang, gefluit en geklap van supporters.

Aanvankelijk was er op sociale media scepsis over het idee, maar inmiddels zijn veel voetbalvolgers overstag. De zender plaatst dinsdagavond een video van het resultaat en daar wordt positief op gereageerd. Meerdere kijkers geven toe dat ze positief verrast zijn. "Werkt best wel goed! Had ik niet verwacht, maakt het wel leuker!", schrijft een twitteraar. Een ander: "Had het niet gedacht, maar eigenlijk echt prima toevoeging. Leuker dan stil stadion, houd er maar in." Ook onder een Facebook-post van Voetbalzone klinken positieve geluiden.

Wel zijn er supporters die aanstippen dat het volume te hoog is of de timing van de sfeergeluiden niet geheel overeenkomt met de gebeurtenissen op het veld. "Prima, wel relaxed. Wel opmerkelijk dat 't gefluit nog anderhalve seconde doorgaat terwijl de bal al veroverd is", schrijft een twitteraar. Anderen zullen nooit overtuigd raken. "Ik vind het echt helemaal niets. Hetzelfde effect als een Amerikaanse comedy met de lachbandjes."

Ook in de studio van de zender zijn de analisten goed te spreken over de geluiden. "Ik vind het een aanwinst ten opzichte van geen geluid in het stadion", zegt Kenneth Perez. "Ik denk tijdens de wedstrijd niet dat dit nep is. Ik vind het wel oké." Arnold Bruggink, medecommentator bij de wedstrijd, zegt dat het 'totaal niet stoort als commentator'. "Ik zet hem wel zachtjes", lacht hij.

Wie niet enthousiast is over het experiment, kan op FOX Sports 4 de wedstrijd zonder toegevoegde geluiden bekijken. Die zender is echter alleen beschikbaar voor consumenten die in ieder geval geabonneerd zijn op de internationale kanalen van de betaalzender. Indien je alleen geabonneerd bent op FOX Sports Eredivisie kun je de wedstrijd enkel met geluid bekijken; als je alleen een abonnement hebt op FOX Sports International, dan geldt het tegenovergestelde.