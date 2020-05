Vitesse bevestigt aanstelling Thomas Letsch als nieuwe trainer

Vitesse heeft de aanstelling van Thomas Letsch als nieuwe trainer bevestigd. Via de officiële kanalen maakt de club bekend dat de Duitser een tweejarig contract heeft ondertekend. De aanstelling van Letsch hing al enige tijd in de lucht; hij is de opvolger van Edward Sturing, die dit seizoen als interim-trainer voor de spelersgroep van Vitesse stond.

De 51-jarige Letsch was in het seizoen 2018/19 voor het laatst actief als hoofdtrainer. Hij werd toen ontslagen door Austria Wien. Daarvoor stond hij alleen aan het roer bij het Duitse Erzgebirge Aue en het Oostenrijkse FC Liefering. Een groot deel van zijn trainerscarrière bracht hij door bij Red Bull Salzburg. Bij die club was hij onder meer de technisch directeur van de voetbalacademie, assistent-trainer bij het eerste elftal en eind 2015 zelfs kortstondig interim-hoofdtrainer. In Salzburg was Letsch tevens één seizoen assistent-trainer onder Roger Schmidt, de trainer die vanaf komend seizoen bij PSV aan het roer staat.

Technisch directeur Johannes Spors heeft zijn landgenoot binnengehaald bij Vitesse en prijst zich gelukkig met de aanstelling. Spors was in het verleden zelf actief als hoofd scouting bij RB Leipzig. "Het is duidelijk dat Thomas en ik elkaar kennen vanuit het RB-circuit", geeft hij aan. "Onze voetbalfilosofie, waarin intensiteit centraal staat, komt overeen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Thomas als hoofdtrainer aan iets moois gaan bouwen. Thomas is bovendien een ervaren trainer. Daarnaast heeft hij een achtergrond als docent, wat uiteraard van pas komt in het managen van een team en staf."

Vitesse-kandidaat maakte ‘Ajax-vernedering’ van dichtbij mee

Voetbalzone schreef eerder deze maand een uitgebreid profiel over de nieuwe trainer van Vitesse. Lees artikel

Letsch zelf laat weten 'zeer prettige' gesprekken te hebben gevoerd met zijn nieuwe club. "Natuurlijk ken ik Johannes al langer", beaamt hij. "Daarnaast weet ik dat de speelwijze zoals ik die voor ogen heb, goed overeenkomt met de speelstijl die bij Vitesse past. Ik zie dit als een geweldige uitdaging. Ik wil spelers ontwikkelen en spelelementen zoals intensiteit zien op het veld. Hopelijk kunnen we met onze manier van werken voor een verrassing zorgen in de Eredivisie."

Het is de vraag wat er gaat gebeuren met Sturing, de man die Letsch opvolgt als trainer van Vitesse. Sturing was op zijn beurt de opvolger van de in november 2019 opgestapte Leonid Slutsky. De interim-trainer van het afgelopen seizoen gaat waarschijnlijk in een andere functie verder bij Vitesse, mogelijk als hoofd jeugdopleiding. In het persbericht doet de nummer zeven van het afgelopen Eredivisie-seizoen daar geen uitspraken over.