‘Der Klassiker’ belooft doelpuntenfestijn te worden; topper op de bank bij BVB

De opstellingen van Borussia Dortmund en Bayern München voor der Klassiker dinsdagavond zijn bekend. De thuisploeg start met doelpuntenmachine Erling Braut Haaland in de spits, terwijl bij Bayern Robert Lewandowski voor de goals moet zorgen. Dortmund start met dezelfde elf namen als tegen VfL Wolfsburg (0-2 winst); Jadon Sancho zit dus voor de derde keer op rij op de bank. Serge Gnabry keert bij Bayern terug in de basiself ten koste van Ivan Perisic.

Bayern en Dortmund hebben beide 27 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Eerstgenoemde Duitse topclub staat bovenaan in de Bundesliga met 61 punten en een doelsaldo van +52. Dortmund bezet de tweede plek met 57 punten en een doelsaldo van +41. Van de laatste zes Bundesliga-ontmoetingen won Bayern er vijf. De laatste drie onderlinge duels in München eindigden in 6-0, 5-0 en 4-0 voor der Rekordmeister.

BVB was in de laatste onderlinge confrontatie in het Signal Iduna Park met 3-2 te sterk voor Bayern. Dit keer kan de thuisploeg echter niet rekenen op het thuispubliek, aangezien er door de coronacrisis geen toeschouwers zijn toegestaan. Mogelijk komt er nog een Nederlander in actie tijdens de topper, aangezien spits Joshua Zirkzee wederom plaatsneemt op de bank bij Bayern. Voor doelman Manuel Neuer betekent het zijn vierhonderdste wedstrijd in de Bundesliga.

Opstelling Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi; Delaney, Dahoud, Guerreiro; Hazard, Brandt, Haaland.

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.