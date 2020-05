‘Mysterieuze’ Dolberg kan zich jaar na Ajax-vertrek meten met Europese top

Van de elf doelpunten die Kasper Dolberg in het gekortwiekte Ligue 1-seizoen wist te maken, zullen zijn laatste twee treffers de fans van OGC Nice de meeste vreugde hebben bezorgd. Op 7 maart speelde de Deen in eerste instantie een anonieme Derby de la Côte d’Azur tegen rivaal AS Monaco, dat na iets meer dan een halfuur spelen op voorsprong was gekomen dankzij Wissam Ben Yedder en een groot deel van de wedstrijd de bovenliggende partij bleef. Een knappe kopbal van Dolberg bracht Nice binnen het uur echter langszij en diep in de blessuretijd volgde met een subtiel tikje langs Monaco-doelman Benjamin Lecomte ook nog de winnende 2-1 van de spits. De 22-jarige aanvaller zette daarmee zonder het zelf te weten de kroon op zijn debuutseizoen bij les Aiglons, aangezien de Franse regering vijf dagen na die wedstrijd besloot om het voetbal vanwege de coronacrisis stil te leggen. Vorige week volgde met zijn uitverkiezing tot Speler van het Jaar bij zijn club een nieuw hoogtepunt voor Dolberg, die ondanks het imago van ‘ijskonijn’ dat hij heeft opgebouwd in zijn tijd bij Ajax in Nice hard bezig is om uit te groeien tot een publiekslieveling.

Door Robin Bruggeman

Dolberg vertrok vorig jaar zomer ondanks zijn transfersom van ruim twintig miljoen euro enigszins door de achterdeur bij Ajax. De jonge aanvaller beleefde in het seizoen dat de Amsterdammers onder Peter Bosz de finale van de Europa League wisten te bereiken zijn grote doorbraak en zou de voetbaljaargang 2016/17 uiteindelijk afsluiten met 22 officiële doelpunten, waaronder belangrijke treffers in de halve finales van het Europese bekertoernooi tegen Olympique Lyon. Met zijn snelheid, techniek, kracht en neusje voor de goal leek Dolberg alles in zich te hebben om uit te groeien tot de nieuwe aanvalsleider van Ajax, maar fysieke ongemakken gooiden uiteindelijk roet in het eten voor het talent. In de seizoenen na zijn beste jaar in Amsterdamse dienst stond hij geruime tijd aan de kant met een voetblessure en een kwetsuur aan zijn buikspier. Dat Ajax met Klaas-Jan Huntelaar bovendien een concurrent binnenhaalde voor de spitspositie deed Dolbergs vooruitzichten geen goed en een tactische omzetting van Erik ten Hag betekende vorig seizoen uiteindelijk het begin van het einde voor de aanvaller in de Johan Cruijff ArenA.

In het jaar dat Ajax furore maakte door de halve finale van de Champions League te bereiken, bleef Dolbergs inbreng namelijk vrij beperkt. In de Eredivisie kwam hij met elf treffers nog wel tot een respectabel aantal doelpunten, maar in het miljardenbal waren de schijnwerpers toch echt gericht op Dusan Tadic. De Serviër paste met zijn manier van spelen beter in het systeem dat Ten Hag voor ogen had en Dolberg zou, verspreid over negen wedstrijden, nog geen driehonderd minuten maken in het miljardenbal. Naast deze fysieke en tactische tegenvallers, begon zijn imago ook tot enig gemor onder de achterban van Ajax te leiden. Waar zijn stoïcijnse en koele uitstraling in de tijd dat hij de ene na de andere goal produceerde nog als iets positiefs werd gezien voor een afmaker, ontstonden er in zijn latere seizoenen twijfels ‘of het hem allemaal wel iets kon schelen’ en ‘of hij voetbal eigenlijk wel leuk vond’. Ondanks een verzekering in juni vorig jaar dat hij bij Ajax zou blijven, volgde na weken van steeds groter wordende scheuren in de laatste dagen van de zomerse transferperiode voor 20,5 miljoen toch nog een vertrek naar Nice.

Dolberg leek een paar jaar geleden nog voorbestemd om de grote man te worden bij Ajax

Grote plannen van miljardair

Aan de kust van de Middellandse Zee kwam Dolberg terecht bij een club die zich in de afgelopen seizoenen heeft ontpopt tot een stabiele middenmoter, met een derde plek in de Ligue 1 en het daarbij behorende ticket voor de voorrondes van de Champions League in het seizoen 2016/17 als voorlopige uitschieter naar boven. Met voormalig wereldkampioen Patrick Vieira werd in de zomer van 2018 een trainer van naam aangesteld en een jaar later volgde met het instappen van Jim Ratcliffe een volgende zet voor de ambitieuze club uit het diepe zuiden van Frankrijk. Deze chemicus en investeerder werd dankzij zijn bedrijf Ineos de rijkste man van Engeland en heeft in de afgelopen jaren zijn miljarden steeds meer aangewend om voet aan de grond te krijgen in de sportwereld. Naast de Zwitserse voetbalclub FC Lausanne-Sport zwaait Ratcliffe ook de scepter bij de wielerploeg van Team Ineos, dat met de Tour de France-winnaars Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal enkele van de bekendste wielrenners van dit moment onder contract heeft staan.

Nice is de nieuwste sportieve onderneming voor Ratcliffe en naast de dik 20 miljoen voor Dolberg legde de club vorig jaar ook bedragen van respectievelijk 13 en 12,5 miljoen neer om de komst van Alexis Claude-Maurice en Stanley Nsoki mogelijk te maken. Het doel van les Aiglons is om op termijn mee te strijden om de landstitel en winst van de Champions League, met in de aankomende jaren het plan om in ieder geval op structurele basis Europees voetbal te halen. Met een vijfde plek in de uiteindelijke eindnotering van de Ligue 1 was de club daar in het afgelopen seizoen goed naar op weg, al zal het afhangen van de manier waarop de Coupe de France en de Coupe de la Ligue worden afgesloten of deze eindnotering uiteindelijk genoeg is voor een ticket voor de Europa League. De ambitieuze club is in ieder geval een goede plek gebleken voor Dolberg om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, al ging dit in eerste instantie niet helemaal zonder slag of stoot. De aanvaller was in september het middelpunt van een flinke rel toen ploeggenoot Lamine Fadiga-Diaby zijn zeventigduizend euro kostende horloge uit de kleedkamer bleek te hebben gesloten: “Niet ideaal voor de acclimatisatie”, blikt Goal-journalist Simon Fuentes tegenover Voetbalzone terug op het incident.

Dolberg is met zijn transfersom van 20,5 miljoen ruimschoots de duurste aankoop ooit van OGC Nice

‘Hij wordt gezien als een voorbeeldige speler’

De manier waarop Dolberg omging met dit incident heeft uiteindelijk echter bijgedragen aan zijn groeiende populariteit onder de achterban van zijn nieuwe club en zijn uiteindelijke uitverkiezing tot Speler van het Jaar: “Hij heeft nooit geklaagd en bleef hard werken en zijn doelpunten maken. Hij wordt daarom gezien als een voorbeeldige speler die door iedereen gewaardeerd wordt”, vervolgt Fuentes. De manier waarop zijn heldenrol tegen Monaco tot stand kwam is daarbij exemplarisch voor het seizoen dat Dolberg in Frankrijk achter de rug heeft. De jonge Deen speelt niet altijd een hoofdrol tijdens de wedstrijden van les Aiglons, maar staat op belangrijke momenten wel zijn mannetje. Op 2 februari nam hij tijdens de met 2-1 gewonnen onderlinge confrontatie met concurrent voor Europees voetbal Lyon bijvoorbeeld de twee doelpunten van zijn ploeg voor zijn rekening en ook tegen Dijon, Lille OSC, Stade Rennes en Stade Brest leverden zijn goals Nice een punt of meer op. “Hij heeft een enorm goed seizoen achter de rug, waarin hij belangrijke doelpunten heeft gemaakt. In Frankrijk wordt hij eveneens gezien als iemand die wat ‘koel’ en ‘afstandelijk’ is, een beetje ‘mysterieus’ zelfs. Hetzelfde geldt op het veld: hij is tijdens de wedstrijden niet alomtegenwoordig, maar hij is een echte doelpuntenmaker die zijn treffers dankt aan zijn geweldige manier van afmaken en zijn neusje voor de goal”, zegt Fuentes daarover.

Een nadere inspectie van Dolbergs statistieken van het afgelopen seizoen laat zien dat hij zich in dienst van Nice zelfs nog doeltreffender heeft getoond dan hij al bij Ajax was. In zijn laatste drie seizoenen in Amsterdamse dienst had hij gemiddeld respectievelijk 5,2, 7,8 en 5,7 schoten nodig om tot een doelpunt te komen en dat cijfer lag met 3,8 schoten in het rood-zwart van Nice in de inmiddels stopgezette voetbaljaargang aanzienlijk lager. Dolberg toont zich met deze cijfers een van de meest efficiënte doelpuntenmakers in de vijf grootste competities van Europa en vindt zijn naam terug in een lijstje waarin de namen van verder onder meer Erling Braut Haaland, Mauro Icardi, Ciro Immobile en Pierre-Emerick Aubameyang prijken.

Minste schoten nodig voor een doelpunt in de vijf grootste competities van Europa*

SPELER CLUB SCHOTEN GOALS SCHOTEN PER GOAL Erling Haaland Borussia Dortmund 21 10 2,1 Mauro Icardi Paris Saint-Germain 21 12 3 Jamie Vardy Leicester City 59 19 3.1 Jadon Sancho Borussia Dortmund 46 14 3.3 Moussa Dembélé Olympique Lyon 56 16 3.5 Lucas Pérez Alavés 39 11 3.6 Wissam Ben Yedder AS Monaco 64 18 3.6 João Pedro Cagliari 58 16 3.6 Ciro Immobile Lazio 101 27 3.7 P.-E. Aubameyang Arsenal 65 17 3.8 Kasper Dolberg OGC Nice 42 11 3.8

Zijn goede spel en belangrijke doelpunten in de zeven maanden voordat het voetbal stil kwam te liggen heeft Dolberg al de interesse van de nodige andere clubs opgeleverd, zo bevestigde technisch directeur Julien Fournier van Nice eerder deze maand tegenover het lokale Nice-Matin. Dolberg tekende bij zijn aankomst in Zuid-Frankrijk echter een vijfjarig contract en het zal niet zo makkelijk voor hem worden om voor die tijd weg te komen: “Daar is geen discussie over mogelijk. Hij heeft zelf ook niet de wens om te vertrekken. Hij voelt zich goed in Nice, waar hij alles heeft om te kunnen slagen”, liet de sportbestuurder optekenen. “In het verleden is het nog weleens moeilijk voor ons geweest om spelers langer dan een seizoen aan boord te houden, Hatem Ben Arfa en Younès Belhanda bijvoorbeeld. Mario Balotelli tekende in eerste instantie ook maar voor een jaar, Dalbert vertrok al snel en Ricardo Pereira bleef hier twee jaar op huurbasis, dat was nog een hele prestatie. Vandaag de dag vertellen we de jongens dat ze minstens honderd goede wedstrijden moeten spelen voor Nice. We kunnen hem zonder zorgen aan boord houden. Deze dingen hebben we ook aan hem uitgelegd toen hij tekende. We zijn niet langer een springplank voor clubs als Aston Villa en Fiorentina, met alle respect voor deze clubs. Dat willen we worden voor de topclubs.” Voor Fuentes kwamen Fourniers woorden niet als een verrassing: “Dolbergs komst leidde tot nogal wat commotie in Frankrijk, aangezien hij de grote aankoop van de nieuwe eigenaren was. Nice is tegenwoordig een ultra-ambitieuze club die mee wil doen in de Champions League. Hij is daardoor het symbool voor deze nieuwe periode en het zou logisch zijn dat Nice er alles aan doet om hem deze zomer aan boord te houden.”