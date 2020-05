NAC Breda winkelt gratis in Eredivisie ondanks doorlopend contract

Thom Haye verlaat ADO Den Haag definitief voor NAC Breda. De 25-jarige middenvelder speelde sinds januari al op huurbasis voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. NAC had een optie tot koop op Haye, wiens contract in Den Haag doorliep tot medio 2021. Desondanks laat ADO hem transfervrij vertrekken. Hij tekent een driejarig contract in het Rat Verlegh Stadion.

Haye werd opgeleid bij AZ en brak door in het eerste elftal. In de zomer van 2016 vertrok hij transfervrij naar Willem II en daar groeide hij uit tot vaste waarde. In het seizoen 2018/19 droeg hij het shirt van het Italiaanse Lecce, waarna hij vorig jaar bij ADO tekende. Onder trainer Alan Pardew was er geen plek voor hem op het middenveld en daarom koos hij voor een tijdelijk vertrek naar NAC.

“Bij mijn komst in januari gaf ik al aan te willen knokken voor dit jonge en getalenteerde team. Zo voelt dat voor mij nog steeds”, zo vertelt Haye op de clubwebsite van NAC. “Ik ben dan ook heel erg blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen. Daarnaast zie ik er erg naar uit om de komende jaren voor onze fantastische supporters te gaan vlammen!"

Technisch manager Tom van den Abbeele is blij met het contracteren van Haye: "Met deze langdurige overeenkomst zetten we voor nu een goede stap in het vormen van de selectie voor aankomend seizoen, maar ook de twee seizoenen erna zijn we verzekerd van zijn diensten. Thom is een rustige, ervaren, maar ook stuwende kracht die veel praat met de jonge spelers binnen onze selectie. Hij heeft de intrinsieke kwaliteit te coachen en sturen op en naast het veld. Dat is natuurlijk ook erg belangrijk."

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.