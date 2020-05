Stam is verbluft: ‘Niemand in Nederland zag hem als topspeler’

Jaap Stam is blij dat Virgil van Dijk zich de afgelopen jaren spectaculair heeft ontwikkeld. De verdediger van Liverpool wordt vandaag de dag alom beschouwd als een van de beste stoppers ter wereld, terwijl hij in 2013 in zijn tijd bij FC Groningen totaal niet werd gezien als een potentiële topper, aldus Stam. "Het is goed om te zien dat een andere Nederlandse verdediger dit niveau haalt", zo laat de oud-verdediger van onder meer Manchester United weten aan ESPN.

De nieuwe manager van het Amerikaanse Cincinnati FC geeft aan dat Van Dijk eerder niet werd gezien als een topverdediger. "In het begin van zijn carrière, zelfs toen hij in Nederland speelde bij FC Groningen, geloofde niemand in hem. Niemand in Nederland zag hem als een topspeler. De grote clubs in Nederland wilden hem niet kopen en toen besloot hij naar het Schotse Celtic te gaan", weet Stam.

"Hij heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt bij Celtic. Hij kwam terecht in een andere competitie, een hele zware competitie met goede spelers. Het is ook prettig als je betere spelers om je heen hebt, zodat je zelf ook beter kan worden. Je kan zo veel leren en jezelf ook wat meer tonen. Daarna maakte hij de stap naar de Premier League, naar Southampton, alweer een betere competitie dan de vorige, met wederom betere medespelers en tegenstanders."

"Dat hij zich zo sterk heeft ontwikkeld, zegt iets over hem als speler, maar ook iets over hem als persoon. Je moet ook zelf willen zien dat je je ontwikkelt. En hij heeft die drang om steeds beter te willen worden. En nu zit hij bij Liverpool, een grote club met topspelers. Hij is een grote leider binnen de ploeg. De combinatie is perfect. En het is ook mooi om te zien dat hij ook bij de nationale ploeg presteert", besluit Stam zijn relaas over de 33-voudig Oranje-international.