Vriendin deelt verhaal na zelfmoord Mrdakovic: ‘Ineens hoorde ik het schot'

Miljan Mrdakovic is vrijdag 22 mei op 38-jarige leeftijd overleden. De oud-spits van onder meer Anderlecht en AA Gent pleegde zelfmoord met een pistoolschot door het hoofd. Zijn vriendin Ivana Stanic heeft tegenover de Servische krant Ekipa zijn laatste uren beschreven. Haar partner kampte al langer met ernstige psychologische problemen.

Stanic omschrijft haar relatie met Mrdakovic als ‘perfect’. “Alles tussen ons was perfect”, zegt ze in de krant. Ze wist echter ook van de depressie waar de oud-voetballer mee kampte. “De dag voor hij zichzelf van het leven beroofde, had hij te veel gedronken. Ik voelde dat er iets ergs te gebeuren stond. Ik probeerde hem te kalmeren, nam hem mee naar bed en we praatten de hele nacht. De ochtend daarop begon hij opnieuw te drinken en ik verstijfde van de angst toen ik een geweer naast hem zag liggen. Ik huilde, vroeg hem of hij het wapen wilde wegleggen en ik belde meteen naar zijn moeder.”

Stanic probeerde haar vriend zo goed mogelijk in de gaten te houden. “Ik vroeg hem om met mij mee te gaan naar de badkamer zodat hij zich kon aankleden”, vervolgt ze. Toen ze hem even uit het oog verloor, greep Mrdakovic het pistool en maakte hij een einde aan zijn leven. “Ik probeerde constant in de gaten te houden wat hij aan het doen was, maar toen ik hem even niet in het oog had, hoorde ik ineens het schot. Ik liep weg uit het appartement en belde de hulpdiensten.” Volgens Stanic had Mrdakovic veel problemen. “Hij dronk heel veel. Ik denk dat dat in combinatie met z’n depressieve gevoelens de aanleiding was tot z’n zelfmoord”, zo legt ze uit. “Hij had moeite om het leven na zijn carrière verder te zetten, want voetbal was zijn leven. Hij begon dan te werken als spelersmakelaar, maar dat is een onzekere bezigheid. Soms haal je daar grote winsten uit, maar vaak ook niet. Hij was depressief en bang.”

Mrdakovic doorliep de jeugdelftallen van Anderlecht, maar zou zijn debuut in het eerste elftal nooit maken. Anderlecht verhuurde hem een jaar aan Eendracht Aalst, waar hij tot drie optredens kwam. In 2002 keerde hij terug naar zijn vaderland, om bij OFK Beograd te gaan spelen. Met 20 goals in 32 wedstrijden verdiende hij een transfer naar AA Gent, maar daar bleek hij het net lastiger te kunnen vinden. Na een seizoen met 5 goals in 24 duels keerde de voormalig jeugdinternational terug naar Beograd, waarna hij aan een enorme voetbalreis begon. Bijna elk jaar wisselde Mrdakovic van club; zo speelde hij onder meer voor Maccabi Tel Aviv, Vitória Guimarães en Apollon Limasson. In zijn loopbaan kwam hij tot 150 goals in 379 wedstrijden.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl