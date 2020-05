Clubicoon vreest voor imago AZ na brief aan UEFA: ‘Niet zo chique’

Kees Kist vindt het niet netjes dat AZ achter de rug van Ajax en de KNVB om heeft geprobeerd om via de UEFA de eerste plaats in de Eredivisie op te eisen. Net als oud-voetballer Martijn Meerdink denkt Kist dat de actie van het bestuur niet goed is voor het imago van de club. Ajax-icoon Sjaak Swart heeft zich er geen moment druk om gemaakt dat zijn club de eerste plaats zou verliezen.

De 67-jarige Kist zet zijn vraagtekens bij de procedure die AZ in gang heeft gezet. “De directie heeft, zeker in deze vervelende coronaperiode, veel contact met de KNVB en Ajax. Als die dan via de UEFA moeten vernemen dat AZ de eerste plaats van Ajax aanvecht, dan is dat niet zo chique”, zegt hij tegenover De Telegraaf. De oud-aanvaller hoopt niet dat de actie van het clubbestuur afstraalt op de ploeg van trainer Arne Slot. “Ze verdienen het niet om te worden afgerekend op het handelen van de directie, want die jonkies hebben met schitterend voetbal heel veel goodwill opgebouwd. Dat mag niet in één keer teniet worden gedaan door een bestuurlijke beslissing. Zoals zo vaak gaat het om geld.”

De tien mooiste goals van David Neres in het shirt van Ajax

“Als je de beslissing van de KNVB wilt aanvechten, moet je dat met open vizier doen, dus door de KNVB en Ajax daarin te kennen. Het helemaal laten gaan, was het beste geweest, denk ik”, aldus Meerdink, voormalig aanvaller van AZ. Hij denkt dat de actie louter negatieve gevolgen heeft voor zijn oude club. “Nu zie je de termen ’Calimero’ en ’provincieclub’ voorbijkomen. Daar baal ik van, want de club heeft op eigen kracht en mede dankzij het fantastische voetbal van de jonge selectie een geweldig imago opgebouwd. Dat mag niet verloren gaan.”

Swart noemt de actie van AZ ‘niet stijlvol en volstrekt kansloos’. “AZ weet dat het om doelsaldo gaat. Dan hadden ze maar meer moeten scoren. Laat ze nou blij zijn dat ze tweede zijn geworden, waardoor ze ook Champions League (voorronde, red.) mogen spelen. Bij Ajax was iedereen weer fit, dus wij waren op zeker kampioen geworden.”