Bale spuwt gal en wijst naar andere ster: ‘Hij golft zelfs op wedstrijddagen!’

Gareth Bale begrijpt niets van de kritiek die hij krijgt vanwege zijn voorliefde voor golf. De aanvaller van Real Madrid houdt ervan om regelmatig een balletje te slaan, maar critici menen dat de Welshman niet voldoende gefocust is op voetbal. Bij de Erik Anders Lang podcast maakt Bale gehakt van die analyse. De routinier vindt zelfs dat het golfen hem helpt op het voetbalveld.

"Veel mensen vinden het erg dat ik golf, maar ik begrijp niet waarom", begint Bale. "Ik heb ook met de teamartsen gesproken, iedereen vindt het prima. De media hebben een beeld van mij gecreëerd dat niet positief is. Je moet rusten, dit kan voor problemen zorgen en blessures veroorzaken. In de Verenigde Staten golft Stephen Curry (basketballer Golden State Warriors, red.) zelfs op wedstrijddagen! Ik speel hier twee dagen voor een wedstrijd en dan is het gelijk: wat doet-ie?!"

"Ik geniet gewoon van golf. Ik vind het lekker te weten dat ik achttien holes te gaan heb. Je kan voetbal en de negativiteit even vergeten en je gedachten op nul zetten. Dan voel je je de volgende dag weer wat frisser en ben je klaar om weer te gaan voetballen", zegt de aanvaller, die erkent soms te balen van het opportunisme in het voetbal. "Het gaat alleen maar om resultaat, dat is het probleem vandaag de dag."

"Je kan misschien geweldig spelen en vijf wedstrijden niet scoren en dan zegt iedereen: hij speelt verschrikkelijk. Mensen kijken alleen maar naar goals, assists, 'wow'-dingen. En soms gebeurt dat gewoon niet. Als ik slecht speel en twee keer scoor, zegt iedereen opeens dat ik een geweldige wedstrijd heb gespeeld. Mensen hebben recht op hun mening, als ik maar weet dat ik mijn best heb gedaan en ik zo goed mogelijk hebben kunnen presteren", besluit Bale.