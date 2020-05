Dinsdag, 26 Mei 2020

RB Leipzig hanteert vraagprijs van veertig miljoen euro

Dean Henderson is door Manchester United tot eind juni verhuurd aan Sheffield United. Desondanks mag de doelman van the Red Devils de rest van het seizoen, dat mogelijk in juli nog bezig is, bij Sheffield blijven. (The Sun)

Angelos Kotsopoulos staat in de belangstelling van FC Twente. De Griekse spits heeft een aflopend contract bij KV Mechelen, dat er niet in is geslaagd om tot een akkoord te komen over een nieuwe verbintenis. (Het Laatste Nieuws)

AC Milan zal ver moeten gaan om Marcel Sabitzer los te weken bij RB Leipzig. De Oostenrijker moet de komende transferperiode veertig miljoen euro kosten. (Calciomercato)

Wanneer David Alaba een nieuw contract tekent bij Bayern München gaat hij tot de grootverdieners behoren. De Oostenrijker gaat ruim vijftien miljoen euro per jaar verdienen. (BILD)

In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback is Atalanta uitgekomen in België. De Serie A-club heeft interesse in het Deense talent Joakim Maehle, die onder contract staat bij KRC Genk. (Diverse Italiaanse media)