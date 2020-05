Jadon Sancho gewaarschuwd: ‘Hij ging naar Real Madrid en speelt niet’

Jadon Sancho is dit seizoen een van de absolute uitblinkers bij Borussia Dortmund en de jonge Engelsman wordt zodoende ook al langere tijd in verband gebracht met een overgang naar de Premier League. Vooralsnog is er echter geen club in geslaagd om hem los te weken bij die Borussen en Steffen Freund denkt dat Sancho er goed aan zou doen nog minstens een jaar in het Signal Iduna Park te blijven.

“Jadon is er klaar voor om voor Liverpool of Manchester United te spelen, daar is geen twijfel over mogelijk. Zijn statistieken zijn ongelooflijk. Dat laat zien dat hij die volgende stap kan zetten”, steekt Freund, die in het verleden vijf jaar voor BVB speelde en ook een verleden heeft bij Tottenham Hotspur en Leicester City, van wal in gesprek met talkSPORT. “Hij speelt nu echter in een elftal met Erling Braut Haaland, Julian Brandt wordt beter, ze hebben Emre Can gehaald. En ze spelen met drie man achterin, dat past beter bij hem.”

“Het zou goed voor hem zijn om nu en volgend seizoen nog voor Borussia Dortmund te spelen, zodat hij aan zijn minuten kan blijven komen. Hij is pas twintig jaar oud, dus waarom zou hij niet bij Borussia Dortmund blijven? We hebben het niet over SC Freiburg of SC Paderborn, maar over Dortmund, een van de twintig beste clubs van Europa”, gaat Steffen verder. “Kijk eens naar Luka Jovic, die van Eintracht Frankfurt naar Real Madrid ging. Hij speelt niet. Wanneer die aanbieding van Real Madrid komt denk je: ‘ik moet gaan’.”

“Maar dat hoeft helemaal niet omdat de salarissen in de Bundesliga op een goed niveau liggen, hoewel je er niet zoveel verdient als bij Real Madrid of in de Premier League. Maar je kan wel goed verdienen, jezelf ontwikkelen en ervoor zorgen da je niet in een keer een te grote stap zet. Stel dat hij naar Man United gaat met alle druk die daarbij komt kijken. Ze hebben moeite om zich voor de Champions League te plaatsen, misschien is het dan wel beter om nog een jaar bij Dortmund te blijven”, sluit de oud-middenvelder af. Dortmund neemt het dinsdagavond op tegen titelconcurrent Bayern München, al is het nog niet duidelijk of Sancho in de basis kan starten. De aanvaller kampt met lichte klachten en moest het in de afgelopen twee wedstrijden met invalbeurten doen.