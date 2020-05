‘Het kwam in de krant, maar Zlatan is daarna met hem naar huis gereden’

Zlatan Ibrahimovic en Ahmed ‘Mido’ Hossam concurreerden aan het begin van hun carrière om de spitspositie bij Ajax en de twee kregen het ook buiten de lijnen weleens met elkaar aan de stok. Beroemd is het incident waarbij Mido uit frustratie een schaar naar het hoofd van zijn Zweedse ploeggenoot gooide. Steven Pienaar blikt jaren later terug op het moment en laat weten dat de twee het hierna alweer snel hebben bijgelegd.

“Het waren twee jonge jongens die allebei winnaars waren. Ze waren eigenlijk goede vrienden”, vertelt de Zuid-Afrikaan in gesprek met The Athletic. “We hadden een Champions League-wedstrijd gespeeld en ze ruzieden over wie de bal niet had gespeeld of zoiets. De ruzie begon op het veld en ging door in de kleedkamer, ik zat naast Zlatan. Mido was bezig om met een schaar de banden om zijn enkels los te halen. Hij gooide de schaar en raakte de muur tussen Zlatan en mij.”

Van Gaal: 'Ajax - Bayern was de mooiste'

“De oudere spelers zeiden dat het goed was om te ruziën, dat liet zien dat we over een winnaarsmentaliteit beschikten. Het kwam in de krant en het leek alsof er nogal wat aan de hand was, maar na de wedstrijd zijn ze samen naar huis gereden. Iedereen in de kleedkamer kon het goed met elkaar vinden”, gaat Pienaar verder.

“Je had de meer ervaren spelers zoals Jari Litmanen en talenten zoals Zlatan en ik. Christian Chivu was onze aanvoerder, de man die alles deed voor het elftal. Hij was goed aan de bal, sterk, tactisch onderlegd en voor een verdediger kon hij ook nog doelpunten maken. Ik zou hem boven wie dan ook in mijn elftal kiezen”, sluit Pienaar, die na zijn vertrek bij Ajax in 2006 nog voor Borussia Dortmund, Everton, Tottenham Hotspur, Sunderland en Bidvest Wits speelde, af.