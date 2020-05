Twee transfers op losse schroeven: ‘Een bewuste actie om geld te verdienen’

De transfers van Samy Bourard en Jay Idzes, van FC Eindhoven naar respectievelijk ADO Den Haag en Go Ahead Eagles, staan op losse schroeven. Ook een transfervrij vertrek van Karim Essikal bij de Keuken Kampioen Divisie-club is geen uitgemaakte zaak meer. Het probleem ligt bij de voetballers maar vooral hun zaakwaarnemers: men heeft verzuimd om de aflopende contracten vóór 15 mei formeel op te zeggen en dus kan de club een transfervergoeding vragen.

Waar clubs dat moeten doen voor 1 april, hebben voetballers de verplichting naar hun werkgever dat te doen voor 15 mei. Zo niet, wordt de samenwerking automatisch met een jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden. Dat heeft ertoe geleid dat Idzes plotseling niet zeker is van een transfer naar De Adelaarshorst, waar hij recent een driejarig contract signeerde en zelfs afgelopen vrijdag werd gepresenteerd.

Go Ahead Eagles kan Idzes nog altijd verwelkomen, maar alleen tegen betaling. Dat is de Deventer club niet van plan, zeker niet in tijden van coronacrisis. Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead Eagles, neemt FC Eindhoven weinig kwalijk. “Regels zijn regels. Daar moeten de partijen zich aan houden”, stelt de sportbestuurder in gesprek met de Stentor. “Zowel speler als club, maar vervelend is de situatie wel. In dit geval heeft de zaakwaarnemer niet de juiste weg bewandelt en ontstaat er een probleem.”

De Stentor vindt de actie van FC Eindhoven ‘niet direct in aanmerking te komen voor de schoonheidsprijs’ en stelt dat het van een afstand lijkt ‘op een bewuste actie om geld te verdienen aan spelers’. Het Eindhovens Dagblad stelt dat FC Eindhoven het contract van Idzes niet formeel heeft opgezegd omdat men destijds hoopte dat Idzes alsnog zou blijven. “Navraag bij clubmensen leert dat intern niemand rouwig is om dit scenario en dat er ook een beetje op gehoopt werd”, zo stelt de Brabantse krant.

De belangen van Bourard en Essikal worden behartigd door Zouhair Essikal, de broer van Karim Essikal. Ook de transfer van Bourard naar Den Haag is plots onzeker. Zouhair Essikal laat aan het Eindhovens Dagblad weten ‘niet blij te zijn met de situatie’ en hoopt dat de transfer van Bourard naar ADO dinsdag alsnog wordt afgerond. FC Eindhoven overlegt later deze week met de spelers in kwestie. “Een speler houden die al weg is in zijn hoofd.... Meestal werkt dat niet meer‘’, weet ook Bosvelt. “We hopen uiteindelijk met alle partijen tot een goede oplossing te komen, zowel voor speler als clubs.”