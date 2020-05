Ajax wil wéér toeslaan in Denemarken: ‘Een typische Ajacied’

Eskild Munk Dall geniet concrete interesse van Ajax, zo verzekert Ekstra Bladet dinsdag. De verrichtingen van de zeventienjarige aanvaller van Silkeborg IF uit Denemarken worden al langere tijd in gaten gehouden door landgenoot John Steen Olsen, die sinds 1995 Scandinavische voetballers voor Ajax scout. Dall was in december al op bezoek bij Ajax en scoorde toen driemaal in een testwedstrijd.

Dall geniet ook interesse van andere clubs in het buitenland. Zo bracht hij ook een bezoek aan Valencia. Na het bezoek aan Amsterdam vertelde hij op de website van Silkeborg: “Het was een eer om uitgenodigd te worden en ook een bevestiging dat ik op de goede weg ben. Het is nu zaak om mezelf te blijven ontwikkelen.”

Ekstra Bladet stelt dat de coronapandemie de voornaamste reden is dat Ajax de interesse in Dall nog niet heeft kunnen concretiseren en de beoogde deal voorlopig on hold is gezet. Als alle betrokken partijen instemmen, zal het gaan om een transfer van vier tot zes ton, exclusief variabele bonussen.

De krant omschrijft Dall als ‘een typische speler voor Ajax’. “Hij is technisch goed onderlegd en kan in de aanval op diverse posities uit de voeten. Hij is snel en zeer bekwaam in de afronding.” De aanvaller komt momenteel uit voor de Onder-19 van Silkeborg en kent Victor Jensen van Jong Ajax en Christian Rasmussen van Ajax Onder-17 van hun gezamenlijke periodes bij de vertegenwoordigende elftallen van Denemarken.