Arnold Bruggink kijkt uit naar vanavond: ‘Een fantastische voetballer’

Bayern München kan dinsdagavond een voorschot op de landstitel in Duitsland nemen. Het team van trainer Hansi Flick gaat op bezoek bij concurrent Borussia Dortmund en een overwinning zou betekenen dat de regerend landskampioen een gat van zeven punten slaat. Het zal voor der Rekordmeister desalniettemin geen eenvoudige opdracht zijn, ondanks acht zeges op rij in alle competities: die Borussen wonnen immers elk van de laatste zes wedstrijden in de Bundesliga.

“Beide ploegen ontlopen elkaar niet veel. Ze zijn allebei verdomd goed”, vertelt Arnold Bruggink, oud-speler van onder meer Hannover 96 en vanavond co-commentator bij FOX Sports in gesprek met de NOS. “Bayern is misschien iets stabieler en ik vrees dat het thuisvoordeel voor Dortmund vrijwel weg is. Julian Brandt, ja, die is fantastisch.”

Hoogtepunten Bundesliga: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

Brandt maakte in de eerste wedstrijden na de coronastop een bijzonder goede indruk. “Hij laat zich vaak uit de aanval terugvallen en beweegt zich dan tussen de linies. Voor een tegenstander heel moeilijk te bespelen”, stelt Bruggink. Oud-voetballer Erik Meijer, die in Duitsland als analist werkzaam is voor betaalzender Sky, noemt Brandt ‘de leidinggevende figuur’ van Borussia Dortmund. “Die jongen beschikt over een enorme voetbalintelligentie.”

“Op papier is hij linksbuiten, maar in de praktijk zwerft hij dus over het hele veld. Hij kwam eerder dit seizoen niet helemaal uit de verf, maar lijkt nu niet meer weg te denken uit het elftal van Dortmund. Een hele vaardige speler.” Ook Alphonso Davies kan de oud-speler van onder meer KFC Uerdingen, Bayer Leverkusen en Hamburger SV bekoren. “Hij is echt de revelatie van het seizoen. Hij heeft kracht, snelheid en geeft een extra dimensie aan het spel van Bayern. Robert Lewandowski staat meestal met zijn kop in de krant wegens zijn goals. Terecht, maar Davies is ook zo'n klasbak.”

Bruggink en Meijer zijn lyrisch over vrijwel iedere speler bij Dortmund en Bayern. “Achraf Hakimi en Raphaël Guerreiro zijn waanzinnig op de flank bij Dortmund. Wat een geweld”, benadrukt Bruggink, die het spel van Joshua Kimmich bij Bayern nog meer in het oog vindt springen dan dat van Brandt bij Dortmund. “Hij is de kapitein op het schip. Hij bepaalt, meestal samen met Thiago, het ritme. Dat wordt zonder publiek veel meer duidelijk. Kimmich is een snelle denker, zulke spelers moeten eigenlijk altijd in de as van een elftal staan.”

De Bundesliga is vooralsnog de enige grote competitie in Europa die is hervat, na een onderbreking van twee maanden vanwege coronamaatregelen. Zowel Bayern München als Borussia Dortmund won de eerste twee competitiewedstrijden na de hervatting op overtuigende wijze. Het wordt in het lege Signal Iduna Park ook een duel tussen de topspitsen Erling Braut Haaland (10 doelpunten in 10 duels) en Robert Lewandowski (27 doelpunten in 25 duels). De Duitse topper is, live of in samenvatting, te zien in meer dan tweehonderd landen. In Nederland zendt FOX Sports het duel vanaf 18.30 uur rechtstreeks uit.