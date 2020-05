Barcelona waagt vierde poging voor droomtarget

João Pedro kan een stap hogerop maken in de Serie A. De aanvallende middenvelder van Cagliari, dit seizoen met zestien competitiegoals de absolute uitblinker van het team, kan naar Torino, AS Roma, Atalanta en Bologna. (Tuttosport)

De Catalanen deden in 2016, 2017 én 2018 ook al verwoede pogingen om de middenvelder van Juventus aan de club te binden.

Manchester United houdt vast aan de vraagprijs van veertien miljoen euro voor Marcus Rojo. Estudiantes de la Plata wil de gehuurde verdediger graag definitief inlijven, maar ook Boca Junior, AS Roma en Fiorentina zijn geïnteresseerd. (Olé)