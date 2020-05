Vitesse schetst gitzwart beeld bij rechter: ‘Dan overleven we het niet’

Vitesse bungelt nog altijd op de rand van een faillissement, zo vertelde de raadsman van de Eredivisie-club maandag bij de rechter. De Arnhemmers hebben een kort geding aangespannen tegen Michael van de Kuit, de eigenaar van Stadion GelreDome, om een verlaging van de huur af te dwingen. "Als er niets wordt gedaan aan de huur overleeft Vitesse dat niet", aldus de raadsman.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is Vitesse in conflict met stadioneigenaar Nedstede, de vastgoedonderneming van Van de Kuit. Laatstgenoemde stelt zich op het standpunt dat de voetbalclub de huur van de GelreDome gewoon moet doorbetalen. "Vitesse heeft een Rus en die is miljardair (clubeigenaar Valeri Oyf, red.)", zei Van de Kuit eerder. "Als die Rus korting wil, moet hij me bellen. Maar de huur halveren met dwang? Dan vind je bij mij een gesloten loket."

Maandag bleek in de rechtszaal dat de situatie nijpend is voor Vitesse. Jarenlang werden de financiële tekorten gedekt door de Russische eigenaren van de club, maar Oyf verlangt meer en meer van zijn Arnhemse eigendom dat de club zelf zijn broek ophoudt. Vitesse kampt met een enorm begrotingstekort, dat in het meest ongunstige coronascenario dit jaar kan oplopen met zeven miljoen euro.

Vitesse heeft binnen de eigen organisatie een bezuiniging van drie miljoen euro doorgevoerd en richt zich nu tot de stadioneigenaar, die maandelijks 180.000 huur voor de GelreDome ontvangt. Vitesse eist met terugwerkende kracht een huurverlaging van vijftig procent van april tot september. "Het is cruciaal dat de huur aangepast wordt om de crisis door te komen", zei de raadsman van de club maandag. De uitspraak van het kort geding volgt uiterlijk 2 juni.