Aanbod Barcelona resoluut van tafel geveegd: ‘Toen gingen we naar FC Twente’

Jesús Corona ruilde het Mexicaanse CF Monterrey in 2013 in voor FC Twente, al had de middenvelder annex aanvaller destijds ook voor een contract bij Barcelona kunnen kiezen. Volgens zijn zaakwaarnemer Matías Bunge had de Catalaanse grootmacht zeven jaar geleden grootste plannen met Corona, maar twijfels over perspectief in het Camp Nou brachten de 42-voudig international van Mexico uiteindelijk naar de Eredivisie.

"Hij heeft toen een aanbieding van Barcelona afgewezen", erkent Bunge in een uitgebreid interview met ABC de Sevilla. "Ik vertelde hem dat ik met Andoni Zubizarreta, destijds de technisch directeur van Barcelona, had gesproken in Monterrey. Jesús zou eerst een jaar bij Barcelona B onder trainer Eusebio Sacristán spelen en daarna klaargestoomd worden voor het eerste elftal. Eusebio kende Jesús goed en had alles al uitgestippeld."

Corona zag echter geen heil in een verhuizing richting Barcelona. "Jesus zei ‘nee’, omdat hij liever in een eerste elftal wilde spelen. Dus gingen we naar FC Twente, uit Nederland", zo verduidelijkt Bunge. De Mexicaanse spelmaker moest in het begin behoorlijk wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. "De overstap van Mexico naar Nederland was erg groot. De trainer (Alfred Schreuder, red.) kwam nog naar me toe en zei dat Jesús naar het tweede elftal moest als hij het niet beter zou doen. Het volgende seizoen startte Jesus en was hij een van de beste spelers." Corona kwam in twee seizoenen voor Twente tot 13 doelpunten en 5 assists in 51 wedstrijden. In 2015 volgde de overstap naar FC Porto.

De voormalig Twente-speler stond vorig jaar zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Sevilla, dat de ontsnappingsclausule van vijftig miljoen euro naar verluidt te gortig vond. Het bedrag zou volgens ABC de Sevilla inmiddels zijn gezakt naar dertig miljoen euro, maar vanwege de coronacrisis lijkt het onwaarschijnlijk dat de Spaanse club op korte termijn een flink bedrag neerlegt voor Corona. "Mede door de hoge afkoopsom was het vorig jaar onmogelijk om een deal te sluiten", benadrukt Bunge. "Maar we hebben inderdaad gesprekken gevoerd. FC Porto wilde echter niet meewerken." Corona, die naar verluidt nog steeds graag in LaLiga wil spelen, heeft bij Porto een doorlopend contract tot medio 2022.