Ajax niet onder de indruk van AZ: ‘Wat ons betreft verandert er niets’

Zowel Ajax als de KNVB reageert verrast op het besluit van AZ om naar de UEFA te stappen om het meest gunstige Champions League-ticket af te dwingen. Beide partijen werden niet geïnformeerd door de opgestarte procedure vanuit Alkmaar, maar lijken zich niet druk te maken om de uitkomst ervan. "Wat ons betreft verandert dit niks", laat Edwin van der Sar weten in een korte reactie.

Maandagavond kwam naar buiten dat AZ via de UEFA aanspraak hoopt te maken op het beste Nederlandse ticket voor Europees voetbal. Als nummer twee van de Eredivisie heeft AZ het op een na beste toegangsbewijs gekregen, een plek in de tweede voorronde van de Champions League. Ajax, dat op basis van het doelsaldo boven AZ stond in de Eredivisie, mag zich rechtstreeks melden in de play-offronde.

Van der Sar nam in de media kennis van het besluit van AZ. "Dit was niet bekend bij Ajax. We hebben inderdaad regelmatig contact en zijn dus zeker verrast", zegt de algemeen directeur, die niet verwacht dat Ajax het gunstigste Champions League-ticket ontnomen wordt. "Wij zijn solidair en geven daarom ook al geld aan beide divisies. We willen juist een extra bedrag voor komend seizoen reserveren."

Van een akkoord daarover is nog geen sprake. "Hierover zijn we nu in gesprek. Dat willen we doen voor de Eredivisie, maar zeker ook voor de Keuken Kampioen Divisie. Zodat we met zo veel mogelijk clubs zo goed mogelijk door deze zware tijden kunnen komen." Ook de KNVB laat in een korte reactie weten achter zijn beslissing te blijven staan. "De UEFA heeft de club geantwoord dat het bepalen van de eindrangschikking een zaak van de lokale bond is. De brief van AZ heeft geen aanleiding gegeven om onze beslissing te veranderen. Inmiddels hebben wij AZ schriftelijk laten weten dat de verdeling van de Europese tickets ongewijzigd blijft."