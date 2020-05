Veronica Inside onthult ‘rare move’ Linssen in gesprek met Feyenoord

Nog altijd is onduidelijk waar de toekomst van Bryan Linssen ligt. Feyenoord waagt toch nog een ultieme poging om de aanvaller van Vitesse aan de club te binden, zo meldt Voetbal International maandagavond. Tegelijkertijd maakt Valentijn Driessen in Veronica Inside bekend dat de vleugelspits bij een eventuele overstap naar Feyenoord niet wenst mee te delen in het loonoffer dat de spelers gaan maken.

De onderhandelingen tussen Feyenoord en Linssen liepen in eerste instantie direct spaak. "Het eerste bod van Feyenoord was zes ton per jaar, daarna wilden ze eventueel wel verder praten", zegt Driessen. "Maar Linssen wilde alleen beginnen te praten bij een miljoen per jaar, dat vond Feyenoord een beetje te gortig." René van der Gijp begrijpt het standpunt van de Rotterdamse club. "Hij zou gewoon stand-in van Luis Sinisterra worden, man! Die ga je toch geen miljoen betalen? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?", vraagt de oud-rechtsbuiten zich hardop af.

Dat Linssen buiten het loonoffer wenst te vallen is volgens Driessen extra opvallend, omdat de bijna transfervrije vleugelspits zich laat begeleiden door Patrick van Diemen van de spelersvakbond VVCS. "Terwijl de VVCS natuurlijk net met de FBO, de werkgevers, een afspraak heeft gemaakt: spelers die meer dan 500.000 euro verdienen, leveren twintig procent van het salaris in", weet Driessen. "Van Diemen vroeg met droge ogen gewoon om een uitzondering te maken voor Linssen. Dat was een hele rare move, natuurlijk."

Toch is het nog altijd niet uitgesloten dat Linssen naar Feyenoord gaat. Volgens Voetbal International heeft technisch directeur Frank Arnesen vorige week opnieuw contact opgenomen met de entourage van de 29-jarige aanvaller, die inmiddels ook Burnley en Union Berlin achter zich aan zou hebben. Het verschil tussen vraag en aanbod zou te overbruggen zijn, al is ook over de contractduur discussie: Linssen zou voor drie jaar willen tekenen, terwijl Feyenoord niet verder wenst te gaan dan twee seizoenen.

Linssen zelf laat in een reactie aan het Algemeen Dagblad weten momenteel niet in onderhandeling te zijn met geïnteresseerde partijen. "Ik word plat gebeld, maar er is momenteel niets concreet. Ik neem dit allemaal voor kennisgeving aan", aldus de ex-aanvaller van FC Groningen en VVV-Venlo.