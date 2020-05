‘Kuyt wil Champions League-winnaar uit 2006 meenemen naar De Kuip’

Het Algemeen Dagblad wist vorige week te melden dat Dirk Kuyt normaal gesproken in 2021 het stokje overneemt van Dick Advocaat als hoofdtrainer. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, voegt daar maandagavond aan toe dat de oud-aanvaller van plan is om Henke Larsson als assistent mee te nemen. Laatstgenoemde speelde tussen 1993 en 1997 in De Kuip en is nog steeds erg populair bij de aanhang. John de Wolf en Alfons Groenendijk, een goede vriend van Kuyt, zouden de technische staf compleet moeten maken.

"Dirk Kuyt wordt de opvolger van Advocaat aan het einde van het komende seizoen", zo opent Driessen zijn relaas in Veronica Inside. "Die neemt Alfons Groenendijk (in december vertrokken bij ADO Den Haag, red.) mee en Henke Larsson, die Zweed. En ze komen allemaal uit de stal van zaakwaarnemer Rob Jansen. En John de Wolf heeft een doorlopend contract, en die is eigenlijk neergezet door Feyenoord. Dit wordt de nieuwe technische staf na het vertrek van Advocaat volgend jaar." Larsson speelde naast Feyenoord onder meer voor Manchester United en Barcelona, dat met de Zweedse aanvaller in de gelederen in 2006 de Champions League veroverde. De voormalig spits was als trainer laatstelijk actief bij Helsingborgs IF.

Tafelgenoot Johan Derksen heeft zo zijn bedenkingen bij de invloed die Jansen lijkt te hebben bij Feyenoord. "Het is ongezond dat Rob Jansen de technische staf bij Feyenoord bepaalt." Ook de geplande aanstelling van Kuyt wordt met argusogen bekeken. "Op basis waarvan moet hij worden aangesteld? Kuyt heeft een jeugdelftal getraind (Onder-19, red.) bij Feyenoord. Dat heeft hij niet goed gedaan. Iedereen was ontevreden over hem, Het trainen van Feyenoord Onder-21 heeft hij niet aangedurfd. Hij denkt: Als dit niet lukt, dan word ik misschien geen hoofdcoach. Hij gaat nu eerst overal rondkijken. En daarna wordt hij de hoofdtrainer van Feyenoord."

Derksen zet tevens vraagtekens bij de manier waarop Kuyt doorgaans de pers te woord staat "En dat geslijm met drie persconferenties in de week week. Dan gaat hij weer iedereen naar de mond lullen. Het is toch verschrikkelijk die man?" Kuyt sluit sowieso niet al na de zomerstop aan bij het eerste elftal van Feyenoord, dat onlangs het contract met Advocaat met een jaar verlengde. "Advocaat wilde Kuyt niet in zijn staf. Hij wil zelf kunnen bepalen wie er in zijn staf komt", zo verzekert clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International.