Ajax hofleverancier van Eredivisie Team Of The Season in FIFA 20

EA Sports heeft maandagavond het Team Of The Season van de Eredivisie in FIFA 20 Ultimate Team bekendgemaakt. De ontwikkelaar van de populaire voetbalgame selecteert liefst vijf Ajacieden, maar opvallend genoeg geen enkele Feyenoorder. PSV is met aanvoerder Denzel Dumfries minimaal vertegenwoordigd, terwijl AZ met vier afgevaardigden juist sterk vertegenwoordigd is.

De beste doelman van de Eredivisie is volgens EA Sports Marco Bizot van AZ, die net als in het Team van het Jaar van Voetbalzone wordt verkozen boven Ajax-keeper André Onana. In de verdediging is opvallend genoeg plaats voor Daley Blind, die anderhalve maand afwezig was door hartproblemen. De verdediger van Ajax wordt achterin vergezeld door ploeggenoot Nicolás Tagliafico op linksback en Dumfries als rechtsachter.

Het Team Of The Season in FIFA 20 Ultimate Team

Het middenveld van het beste Eredivisie-elftal van het afgebroken seizoen bestaat volgens EA Sports louter uit spelers van Ajax en AZ. Hakim Ziyech en Donny van de Beek van de Amsterdammers zorgen voor de aanvallende impulsen, terwijl de Alkmaarders met Fredrik Midtsjø en Teun Koopmeiners juist de controlerende krachten leveren. Mike Trésor Ndayishimiye, die op het middenveld stond in het team van Voetbalzone, wordt in FIFA 20 niet gekozen.

In de punt van de aanval is ruimte voor Cyriel Dessers, die met vijftien doelpunten voor Heracles Almelo gedeeld topscorer in de Eredivisie werd. De Belgische spits wordt geflankeerd door Quincy Promes van Ajax en Oussama Idrissi van AZ. Opvallend genoeg biedt EA voorin dus geen plaats aan medetopscorer Steven Berghuis van Feyenoord en Ajax-aanvoerder Dusan Tadic, die met 11 goals en 14 assists most valueable player is.