‘Barcelona vroeg De Jong om versterkingen, hij noemde twee Ajacieden’

Vanwege de aanhoudende financiële gevolgen van de coronacrisis is Barcelona volgens Marca bereid om de nodige spelers te verkopen, mits een acceptabel bod op tafel komt. Alleen Frenkie de Jong, Marc-Andre ter Stegen, Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Lionel Messi en Ansu Fati worden naar verluidt als ‘onverkoopbaar’ bestempeld. Volgens Jack van Gelder is Frenkie de Jong gevraagd mee te praten over aankopen, maar zijn diens suggesties in de ogen van de televisiepresentator niet wenselijk.

Het zou volgens bovengenoemd medium onrustig zijn in de kleedkamer van Barcelona, nu de kans aanwezig is dat spelers op de transferlijst worden geplaatst. "Ik denk dat Barcelona een beetje wil doorselecteren", concludeert Van Gelder maandag in Paniekvoetbal van Ziggo Sport. "Het verhaal gaat ook dat gevraagd is aan Frenkie de Jong om na te denken over versterkingen. Die kwam onder meer met André Onana, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt."

Barcelona kan het voorstel van De Jong beter overslaan, zo oordeelt Van Gelder. "Ik zit in het boek van Louis van Gaal (LvG - De trainer en de totale mens, red.) en zit nog eens te kijken naar dat elftal van hem in die tijd. Dat was gewoon Ajax met een Barcelona-shirt aan. Dat kun je niet nog een keer bij wijze van spreken maken", doelt de journalist op de twee periodes van Van Gaal als trainer van Barcelona, dat destijds, tussen 1997 en 2000 en in het seizoen 2002/03, de nodige Nederlanders onder contract had staan.

Volgens berichtgeving van Marca mogen Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Neto, Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembélé, Moussa Wagué en Júnior Firpo sowieso uitzien naar een andere werkgever deze zomer. Het is goed mogelijk dat voornoemde spelers worden ingezet bij een ruildeal, daar Barcelona hoopt op de komst van onder meer Lautaro Martínez en Neymar. Vanwege de coronacrisis is het echter onwaarschijnlijk dat er forse transfersommen kunnen worden betaald door de Catalaanse grootmacht.