AZ start procedure om Champions League-ticket van Ajax af te nemen

AZ gaat niet akkoord met de verdeling van de Europese toegangsbewijzen in de Eredivisie. De Alkmaarders menen recht te hebben op het meest gunstige Champions League-ticket, dat door de KNVB aan Ajax is toebedeeld, en starten een procedure bij de UEFA, zo meldt Quote op basis van documenten die het zakenblad in handen heeft.

Eerder zei AZ al 'op voorhand niet akkoord' te gaan met de verdeling van de tickets voor Europees voetbal, nu start de club dus daadwerkelijk een procedure. Als nummer twee van de Eredivisie heeft AZ het op een na beste ticket gekregen, een plek in de tweede voorronde van de Champions League. Ajax, dat op basis van het doelsaldo boven AZ stond in de Eredivisie, mag zich rechtstreeks melden in de play-offronde.

AZ, dat zich laat bijstaan door juridisch adviseur Karim Aachboun, voert in de brief aan de UEFA onder meer aan dat doelsaldo geen 'objectieve maatstaf' is. De Alkmaarders zijn van mening dat het onderlinge resultaat met Ajax de basis zou moeten zijn voor het vergeven van de Europese tickets. AZ won dit seizoen in eigen huis met 1-0 van de Amsterdammers en ging er in maart met een 0-2 overwinning vandoor bij de terugwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Doelsaldo laat volgens de club uit de Kaasstad ruimte voor 'subjectieve interpretatie', nu de competitie niet volledig wordt afgerond. Daardoor heeft de ene club een zwaarder programma afgewerkt dan de andere, hetgeen volgens AZ niet objectief is. De club van algemeen directeur Robert Eenhoorn noemt als voorbeeld de Franse Ligue 1: daar besliste de voetbalbond dat OGC Nice op basis van onderling resultaat boven Stade Reims terechtkomt, terwijl het doelsaldo van eerstgenoemde minder is.

De kans lijkt klein dat de UEFA het besluit van de KNVB terug zal draaien. De overkoepelende Europese voetbalbond liet eerder weten de nationale bonden te laten beslissen over de verdeling van Europese tickets. De KNVB lijkt zich ook niet druk te maken om de opgestarte procedure door AZ."De UEFA heeft de KNVB op de hoogte gebracht en AZ naar ons doorverwezen. Wij hebben AZ laten weten dat er voor ons niets is veranderd. Wij hebben de verdeling van de Europese tickets doorgegeven op basis van drie criteria: transparantie, objectiviteit en sportiviteit. Wij houden de ranglijst aan en op nummer één staat Ajax", zegt de woordvoerder van de KNVB tegenover de NOS.