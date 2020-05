‘Atalanta is in verregaande gesprekken met Ajax over centrumverdediger’

Nog voordat Sven Botman zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax heeft gemaakt, kan de twintigjarige centrumverdediger een overstap maken naar de Serie A, zo meldt Nicolò Schira, journalist voor onder meer La Gazzetta dello Sport. Botman zou met zijn goede spel op huurbasis bij sc Heerenveen de belangstelling hebben gewekt van Atalanta.

Schira meldt dat Atalanta in 'verregaande gesprekken' is over een overgang van Botman, maar specificeert niet wat hij daarmee bedoelt. Het bericht is opvallend, omdat de veelvoudig jeugdinternational voor Oranje tien dagen geleden zijn handtekening nog zette onder een nieuw contract in Amsterdam, dat hem tot medio 2023 bindt. "Nu mag ik bij Ajax weer laten zien wat ik kan. Ik kijk daar heel erg naar uit”, zei Botman op de website van sc Heerenveen.

Nadat Botman in het seizoen 2018/19 een basiskracht was voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, besloot de Amsterdamse clubleiding afgelopen zomer om hem een jaar ervaring op te laten doen bij Heerenveen. Onder trainer Johnny Jansen groeide Botman uit tot een onbetwiste basisspeler: de verdediger stond in alle 26 gespeelde Eredivisie-wedstrijden in de basis, waarin hij 2 doelpunten maakte.

Voordat bekend werd dat Botman zijn verblijf bij Ajax had verlengd, werd de achterhoedespeler ook al gelinkt aan Norwich City en Udinese. Nu voegt Atalanta zich dus in dat rijtje. Botman zou de vierde speler in dienst van la Dea worden met een Nederlands paspoort: Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens beschikken daar eveneens over.