FOX Sports komt met primeur om stilte tijdens Dortmund - Bayern te verdrijven

Borussia Dortmund en Bayern München treffen elkaar dinsdagavond voor een heuse titelkraker en FOX Sports grijpt der Klassiker aan voor een proefballon. Het duel in het lege Signal Iduna Park is op een van de kanalen van de sportzender namelijk ook te kijken met toegevoegd stadiongeluid.

De Nederlandse zender spreekt zelf van een ‘primeur’. Het stadiongeluid wordt aangeleverd vanuit Duitsland, waar Sky Deutschland afgelopen weekend een eerste test heeft gedaan met het toegevoegde geluid. Hier werd volgens FOX Sports ‘overwegend positief’ op gereageerd.

De wedstrijd met geluid is te zien op FOX Sports 1, terwijl kijkers die de wedstrijd liever zonder toegevoegd geluid willen zien in kunnen schakelen op FOX Sports 4. Fans hebben de mogelijkheid om via de social media-kanalen van de zender meteen te laten weten of zij te spreken zijn over het toegevoegde geluid.

Voor Dortmund staat er dinsdagavond veel op het spel, aangezien de achterstand op der Rekordmeister momenteel vier punten bedraagt. De twee titelkandidaten beginnen om 18.30 uur aan hun onderlinge kraker. Voor Dortmund-sensatie Erling Braut Haaland wordt het overigens zijn eerste Klassiker.