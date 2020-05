Dortmund kijkt rond in Keuken Kampioen Divisie: ‘Natuurlijk ben ik gevleid’

Anthony Musaba beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in het shirt van NEC en de negentienjarige aanvaller kan met zeven doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie en twee goals in de TOTO KNVB Beker prima cijfers overleggen. Hoelang de Nijmegenaren nog plezier zullen hebben van het talent is echter maar de vraag, aangezien er serieuze kapers op de kust zijn verschenen.

De jongeling staat namelijk in de belangstelling van onder meer Borussia Dortmund: “Natuurlijk ben ik gevleid met de belangstelling van buitenlandse topclubs. Ik bespreek alles in een kleine kring: met mijn ouders, mijn broer (Richie Musaba, speler van Vitesse, red.) en mijn zaakwaarnemer. Meer mensen komen er niet bij”, vertelt hij in gesprek met de Gelderlander.

“Vorig jaar zijn we bij Borussia Dortmund geweest. Hebben we een mooie rondleiding gehad door het stadion”, gaat Musaba verder. De rechtsbuiten kreeg daar in een ‘goed gesprek’ te horen wat die Borussen met hem voor ogen hebben: “Dat sprak me aan. Ik concentreer me nu op NEC, maar als de kans komt, ben ik klaar voor een volgende stap. Dan ga ik daar honderd procent voor.”

Musaba ligt nog tot medio volgend jaar vast bij NEC, al heeft de club wel de optie om de samenwerking met een jaar te verlengen. De aanvaller heeft vooralsnog 31 wedstrijden in de hoofdmacht van de club achter zijn naam staan en hierin was hij goed voor 9 goals. Ook leverde hij vijf assists.