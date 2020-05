Juventus stapt met ‘handdoek’ na jaar alweer af van bekritiseerde shirtkeuze

Via social media is het nieuwe thuisshirt van Juventus voor volgend seizoen uitgelekt. Op foto’s die verspreid werden door het Twitter-account van Juve Podcast is te zien dat de verticale zwart-witte strepen terugkeren op het shirt van la Vecchia Signora. Over het algemeen wordt het nieuwe shirt van Juventus uitermate goed ontvangen op social media.

Het thuisshirt van Juventus bevatte dit seizoen niet de karakteristieke zwart-witte strepen, maar was voor de helft zwart en voor de helft wit. De witte en zwarte helften op het shirt werden gescheiden door een roze streep. De keuze om af te stappen van de verticale strepen leidde tot een storm van kritiek onder de fans. Dat het klassieke tenue nu lijkt terug te keren in het seizoen 2020/21 kan daarom op de nodige goedkeuring rekening onder de supporters.

?? Ulteriori immagini della prossima maglia Home #Juve 2020/21, con dettagli di logo (plastificato in tipica trama "finto-cucita") e sponsor. Solite foto spoiler di qualche rivenditore [diffuse da @Juvepodcast]. #JuJersey Seguici anche su https://t.co/4YpXIavjL9 pic.twitter.com/ywHkWi2Mc6 — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) May 24, 2020

Op het gestreepte shirt zijn de logo’s van Adidas en Juventus en de naam van shirtsponsor Jeep goud gekleurd, terwijl er tevens gouden strepen te zien zijn. “Een shirt dat de meningen verdeeld: sommigen vinden het vreselijk, anderen vinden het prachtig. Toen ik het voor het eerst zag, vond ik het heel slecht. Maar nu begin ik het te waarderen”, zo schrijft een fan van Juventus op Twitter. Er vallen overigens niet louter positieve reacties te lezen op het uitgelekte shirt van de koploper van de Serie A.

Zo wordt het shirt vergeleken met een ‘handdoek’, terwijl andere fans niet gecharmeerd zijn van de vorm van de strepen. “Het lijkt wel of die strepen gezet zijn met een lege stift”, zo valt er te lezen. “Als de zwarte strepen volledig ingekleurd waren, was dit een van de mooiste shirts ooit geweest. Deze halve strepen weten mij niet volledig te overtuigen, al is het absoluut beter dan het shirt van dit seizoen.”