Zware blessure dreigt einde te maken aan AC Milan-rentree Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor AC Milan al gespeeld. Het is nog niet duidelijk of het Serie A-seizoen uitgespeeld zal worden en als dit wel het geval is, dreigt de routinier te ontbreken met een blessure. In Italië wordt maandagmiddag namelijk gerept over een mogelijke gescheurde achillespees voor de spits.

Onder meer Sky Italia komt met het nieuws dat Ibrahimovic een ogenschijnlijk ernstige blessure heeft opgelopen op het trainingsveld tijdens een afsluitend partijspel. De aanvaller zou hebben geprobeerd om een schot op doel te lossen, waarna hij iets voelde knappen in zijn kuit.

Nader onderzoek op maandag en dinsdag moet de precieze ernst van de kwetsuur uitwijzen, maar de vrees is dat Ibrahimovic zijn achillespees afgescheurd heeft. Als dit het geval is, staat de 38-jarige spits voor een revalidatietraject dat zo’n zes maanden in beslag kan nemen.

De toekomst van Ibrahimovic blijft voorlopig door twijfels omgeven. De aanvaller keerde in januari terug bij AC Milan en tekende destijds een contract voor een halfjaar, met een optie voor nog een seizoen. Het opzijschuiven van directeur voetbalzaken Zvonimir Boban heeft echter tot de nodige frustratie bij Ibrahimovic gezorgd en het is ook nog niet duidelijk of technisch directeur Paolo Maldini zijn rol mag blijven uitvoeren.

De ervaren aanvalsleider zou er daarom over nadenken om de optie om de samenwerking te verlengen te laten voor wat hij is en terug te keren naar Zweden. Ibrahimovic kocht onlangs een belang in Hammarby IF en verscheen tijdens de corona-onderbreking ook bij die club op het trainingsveld. De kans dat hij volgend seizoen in Stockholm actief is, wordt daardoor niet uitgesloten.