‘FC Groningen en Fortuna naderen voor miljoen euro ‘gevoelig’ akkoord’

Mark Diemers wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar FC Groningen en witte rook lijkt inmiddels in zicht. De Limburger meldt maandagmiddag de Trots van het Noorden en Fortuna Sittard zo goed als akkoord zijn over een transfer van de middenvelder.

Het regionale medium meldt, op basis van bronnen rondom de Limburgse club, dat met de overgang van de 26-jarige Diemers een bedrag van om en nabij de miljoen euro gemoeid is. Deze som wordt opgebouwd uit een flink vast bedrag en een aantal prestatiebonussen.

Technisch manager Sjors Ultee kiest er desgevraagd voor om niet in te gaan op de geruchten: “We hebben met Groningen afgesproken dat we met elkaar praten over Diemers, maar niet meer met de media”, laat hij weten aan bovengenoemde krant.

De transfer van Diemers naar FC Groningen wordt ‘gevoelig’ genoemd, aangezien de club eerder deze maand liet weten afscheid te moeten nemen van elf medewerkers. Vanwege de door de coronacrisis ingegeven financiële problemen wordt er bovendien een beroep gedaan op de gemeente Groningen voor ondersteuning.