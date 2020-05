‘Heracles krijgt van ‘droomclub’ maximumbedrag voor Dessers te horen’

Racing Genk is concreet in de markt voor Cyriel Dessers. Het Belang van Limburg wist zondagavond te melden dat de Belgische topclub een tweede bod bij Heracles Almelo had uitgebracht op de 25-jarige spits. Het Laatste Nieuws benadrukt een dag later dat het echter niet aannemelijk is dat Genk wil voldoen aan de door Heracles gevraagde transfersom van zes miljoen euro.

Heracles zet hoog in voor Dessers, die afgelopen seizoen met vijftien treffers Eredivisie-topscorer werd en nog een contract tot medio 2022 heeft in Almelo. Genk heeft een vraagprijs van zes miljoen te horen gekregen van Heracles, maar is volgens de Belgische krant niet bereid om zover te gaan. De Belgische club heeft een bedrag van vier tot vijf miljoen in gedachten voor Dessers, die trainer Hannes Wolf meer keuze moet geven voor de spitspositie.

Na het vertrek van Mbwana Samatta in januari naar Aston Villa is de spoeling in de punt van de aanval bij Genk dun. Stephen Odey voldoet niet aan de verwachtingen, terwijl Benjamin Nygren nog te jong is. Daardoor is Paul Onuachu eigenlijk de enige spits in de selectie van Genk, maar door zijn specifieke speelstijl zoekt Genk naar een alternatief. Dessers wordt met zijn speelstijl als de ideale versterking beschouwd bij de nummer zeven van het inmiddels beëindigde Jupiler Pro League-seizoen.

Genk is niet de enige gegadigde voor Dessers, maar toont zich voorlopig wel het meest concreet. Volgens Het Laatste Nieuws ‘droomt’ de spits stiekem van een stap naar een grote competitie en enkele Spaanse, Italiaanse en Franse subtoppers hebben belangstelling. In januari waren Celta de Vigo en SPAL al in de markt voor Dessers, maar kwam het nog niet van een vertrek bij Heracles. Het Belang van Limburg stelde dat er met een stap naar Genk voor Dessers een droom zou uitkomen, daar hij als kind fan van de club was.