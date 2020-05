‘Xavier Mbuyamba maakt als onderdeel van ruilovereenkomst toptransfer’

Xavier Mbuyamba laat Barcelona komende zomer mogelijk al na een jaar achter zich. De achttienjarige centrumverdediger denkt na over een vertrek bij de Catalanen en heeft over belangstelling niet te klagen. Nicolò Schira, journalist voor onder meer La Gazzetta dello Sport, weet te melden dat Mbuyamba mogelijk betrokken wordt in een ruildeal met Juventus.

De gesprekken tussen Barcelona en Juventus zijn de afgelopen weken in volle gang. De Catalanen willen graag Miralem Pjanic naar Spanje halen en Arthur Melo zou dan de omgekeerde weg moeten bewandelen. Aan de onderhandelingstafel is volgens Schira inmiddels ook de naam van Mbuyamba gevallen. In ruil voor de Nederlandse verdediger moet Mamadou Kaly Sene de overstap naar Barcelona maken. De achttienjarige Senegalese vleugelaanvaller speelt in de Onder-19 van de Italiaanse topclub.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Barcelona en Juventus twee jeugdspelers ruilen. In januari maakte Matheus Pereira al de overstap van Turijn naar Catalonië, terwijl Alejandro Marqués de omgekeerde weg bewandelde. Mbuyamba werd nog geen jaar geleden door Barcelona overgenomen van MVV Maastricht en zette zijn handtekening onder een tot medio 2023 lopend contract. De jeugdinternational speelde afgelopen seizoen in de Onder-19 en trainde zelfs een aantal keer mee met de hoofdmacht. Het was de bedoeling dat hij komende zomer de overstap naar Barcelona B zou maken.

“Maar het gedoe dat er nu is in het bestuur en tussen het bestuur en grotere spelers, geeft geen goed gevoel voor de toekomst”, zei zaakwaarnemer Chris Barros in gesprek met L1. Tegenover Voetbal International gaf de belangenbehartiger van Mbuyamba aan dat onder meer Real Madrid, Internazionale, Chelsea en AZ ook belangstelling hebben. Ajax is ook in de markt, maar vormt geen optie als Mbuyamba in Amsterdam moet aansluiten bij het beloftenelftal.