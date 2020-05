‘Het kan gewoon en ik zeg zeker geen ‘nee’ tegen Ajax’

Javairô Dilrosun speelde in het verleden jarenlang in de jeugd van Ajax. Tot een doorbraak in het eerste kwam het echter niet voor de nu 21-jarige aanvaller, aangezien hij zes jaar geleden voor een overgang naar Manchester City koos. Na vier jaar voor the Citizens te hebben gespeeld, stapte hij in de zomer van 2018 uiteindelijk over naar Hertha BSC en daar heeft hij inmiddels wel veertig wedstrijden in de hoofdmacht achter zijn naam staan.

“Het was een moeilijke keuze. Ik kom natuurlijk gewoon uit Amsterdam en ben in Nederland opgegroeid. Mijn moeder was het niet eens met de keuze dat ik wegging. Ze wilde dat ik bij Ajax bleef, maar in mijn hoofd had ik de keuze al gemaakt”, blikt Dilrosun in gesprek met AT5 terug op zijn verhuizing naar Engeland op zestienjarige leeftijd.

Top 10 goals - David Neres

Dilrosun kwam er uiteindelijk achter dat het voor jonge talenten niet bepaald eenvoudig is om door te breken bij de regerend kampioen van de Premier League: “In het eerste elftal van Manchester City spelen wereldspelers, dus het is echt moeilijk om in het eerste te komen.” Tijdens de trainingen keek hij wel vaak zijn ogen uit: “Dan speel je in de ochtend met een speler van Manchester City op de PlayStation en dan in de middag speelt hij de bal naar je”, lacht hij.

Dilrosun richt zich in eerste instantie met die Alte Dame op het restant van het Bundesliga-seizoen en heeft nog geen concrete plannen voor een overstap in gedachten. Een rentree bij Ajax, zoals Quincy Promes bijvoorbeeld afgelopen zomer maakte, sluit hij echter niet bij voorbaat uit: “Het kan gewoon, alles kan en ik zeg zeker geen ‘nee’ tegen Ajax. Ik heb heel lang bij Ajax gespeeld en de club zal altijd een plekje in mijn hart hebben.”