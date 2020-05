‘Wie denkt aan een ruildeal voor PSV, komt waarschijnlijk bedrogen uit’

Denzel Dumfries wordt al enige tijd in verband gebracht met een overgang naar AC Milan. Vooralsnog is er echter geen witte rook in zicht en de kans is dan ook aanwezig dat de rechtsback aankomend seizoen nog gewoon voor PSV speelt. Het Eindhovens Dagblad stelt dat het in dat geval logisch is om de aanvoerder te belonen met een nieuwe deal, zoals in het verleden ook gebeurde met spelers als Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Steven Bergwijn. Het is echter nog maar de vraag of dit haalbaar is voor PSV.

De regionale krant twijfelt namelijk of PSV het zich kan veroorloven om een ‘eventuele topbieding’ op Dumfries af te wijzen, of zijn contract op te waarderen als hij er wel voor kiest om nog een seizoen in het Philips Stadion actief te blijven. De club sloot namelijk onlangs een akkoord met de selectie over de verlaging van de salarissen vanwege de coronacrisis en een loonsverhoging voor Dumfries zou hier tegenin gaan.

Een andere mogelijke optie voor Milan zou kunnen zijn om Ricardo Rodríguez in een eventuele deal te betrekken. De Zwitser speelde sinds de winterstop op huurbasis voor PSV en liet in de zes duels die hij uiteindelijk afwerkte namens de Eindhovenaren een goede inruk achter. Als de club erin slaagt om Rodríguez definitief in te lijven, is het vraagstuk voor de linksbackpositie voorlopig opgelost.

Het Eindhovens Dagblad tempert de verwachtingen echter: ‘Wie denkt dat Ricardo Rodríguez in een deal tussen AC Milan en PSV als ‘ruilmiddel’ zou kunnen fungeren om via Dumfries definitief bij PSV uit te komen, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Binnen de entourage van Rodríguez wordt dat bericht in ieder geval niet herkend’, zo wordt er gesteld.