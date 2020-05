John de Wolf verrast door vertrek bij Feyenoord: ‘Het is snel gegaan’

Saïd Bakkati vertrekt in het kielzog van Jaap Stam naar de Verenigde Staten, om aan de slag te gaan als assistent-trainer bij FC Cincinnati. De 38-jarige oud-verdediger was nog in dezelfde functie werkzaam bij Feyenoord, waar hij begin dit seizoen tevens samen met Stam arriveerde. John de Wolf vindt het jammer dat Bakkati besloten heeft om de Rotterdammers te verlaten, zo vertelt hij aan RTV Rijnmond.

De Wolf werd verrast door het besluit van Bakkati om te vertrekken. “De staf was compleet en paste perfect in elkaar. Hij had mij 's ochtends al gebeld dat er wat speelde. Het is snel gegaan en hij heeft zijn keuze gemaakt. Ik vind het net als iedereen binnen Feyenoord jammer”, geeft De Wolf, die tevens als assistent van hoofdtrainer Dick Advocaat werkt bij Feyenoord, te kennen. “Ik kon heel goed met hem opschieten. Zowel als persoon als trainer. Een talentvolle trainer die dicht bij de groep stond.”

“Hij kende de spelers ook al langer dan de rest van de staf. Ik snap wel waarom Jaap Stam hem haalt”, zo klinkt het lovend. Stam weet dat ze bij Feyenoord ‘niet blij zijn’ met het vertrek van Bakkati, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Maar hier hebben we afspraken over gemaakt. Ik moet iemand hebben die mij kent, weet waar ik mee bezig ben en een verlengstuk naar andere trainers vormt.”

Stam weet naar eigen zeggen niet of hij als trainer ooit nog terugkeert naar Nederland. “Daar zeg ik nu geen ja of nee op. Ik werk het liefst in het buitenland. Daar heerst een andere sportcultuur. Bij PEC en Feyenoord heb ik prima kunnen werken, alleen de benadering van sommigen is anders dan hoe ik erin sta. Daar moet ik dan genoegen mee nemen, terwijl ik dat niet altijd wil. Je weet alleen dat niet iedereen hetzelfde is. En dat is lastig als je jongens iets extra's mee wilt geven.”